Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 50min
Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?» - TVI

Um momento único e genuino.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Rita Pereira, conhecida por dar vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte», e o companheiro Guillaume Lalung vivem atualmente uma fase familiar plena e feliz. O foco da alegria do casal são os filhos Lowê, de 1 ano, e Lono, de 6 anos, que enchem a casa de sorrisos, brincadeiras e momentos memoráveis.

Recentemente, o filho mais velho, Lôno, protagonizou um episódio divertido que conquistou os seguidores da família. O menino filmou os pais enquanto dormiam profundamente, depois de um voo longo e com diferenças horárias que deixaram o casal exausto. O vídeo captou não só a ternura da família, mas também a situação hilária de quem estaria a ressonar primeiro: “Enquanto os pais recuperam de um voo noturno sem dormir e do jet lag… Lôno documenta a cena…

Ora veja: 

A publicação gerou uma onda de comentários emocionados e divertidos por parte dos fãs: “Isto é muito fofoo😂😂 Ele é muito inteligente, criativo e amoroso😍😍”, “Os miúdos são incríveis”, “Menino de ouro ♥️”, “Que amor!!”, “Os miúdos são demais”, e até brincadeiras como “quem é que se acusa? O dono dessa sinfonia quem é? 🤣🤣🤣”.

Com este episódio, Rita Pereira e Guillaume Lalung mostram o lado mais leve e divertido da vida em família, valorizando a criatividade e espontaneidade dos filhos, e reforçando a importância de momentos simples que tornam a convivência familiar tão especial. O vídeo tornou-se rapidamente um reflexo do amor, da cumplicidade e da alegria que marcam a rotina desta família.

Relacionados

«Sorrisos que dizem tudo»: Este é o segredo dos domingos felizes do filho e do companheiro de Maria Botelho Moniz

Vem aí em «Amor à Prova»: Furioso por Cris não aceitar o dinheiro, Tomás promete fazer-lhe a vida negra

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

Mais Vistos

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

Ontem
1

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

qui, 8 jan
2

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
4

Vem aí em «A Protegida»: Hector e antiga aliada unem-se com uma missão

A Protegida
Ontem
5

Vem aí em «A Protegida»: Hector tem provas que inciminam Mónica

A Protegida
8 mai 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
sex, 9 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Terra Forte
sex, 9 jan

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

sex, 9 jan

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

sex, 9 jan

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

sex, 9 jan

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Hoje

Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?»

Hoje

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Hoje

«Verbalizei que era um homem gay»: Atores reagem a desabafo de famoso apresentador

Hoje

«Sorrisos que dizem tudo»: Este é o segredo dos domingos felizes do filho e do companheiro de Maria Botelho Moniz

Hoje

Ana Guiomar faz revelação sobre «Amor à Prova» e deixa todos em alerta

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã