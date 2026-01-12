Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?»

A atriz Rita Pereira, conhecida por dar vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte», e o companheiro Guillaume Lalung vivem atualmente uma fase familiar plena e feliz. O foco da alegria do casal são os filhos Lowê, de 1 ano, e Lono, de 6 anos, que enchem a casa de sorrisos, brincadeiras e momentos memoráveis.

Recentemente, o filho mais velho, Lôno, protagonizou um episódio divertido que conquistou os seguidores da família. O menino filmou os pais enquanto dormiam profundamente, depois de um voo longo e com diferenças horárias que deixaram o casal exausto. O vídeo captou não só a ternura da família, mas também a situação hilária de quem estaria a ressonar primeiro: “Enquanto os pais recuperam de um voo noturno sem dormir e do jet lag… Lôno documenta a cena…”

Ora veja:

A publicação gerou uma onda de comentários emocionados e divertidos por parte dos fãs: “Isto é muito fofoo😂😂 Ele é muito inteligente, criativo e amoroso😍😍”, “Os miúdos são incríveis”, “Menino de ouro ♥️”, “Que amor!!”, “Os miúdos são demais”, e até brincadeiras como “quem é que se acusa? O dono dessa sinfonia quem é? 🤣🤣🤣”.

Com este episódio, Rita Pereira e Guillaume Lalung mostram o lado mais leve e divertido da vida em família, valorizando a criatividade e espontaneidade dos filhos, e reforçando a importância de momentos simples que tornam a convivência familiar tão especial. O vídeo tornou-se rapidamente um reflexo do amor, da cumplicidade e da alegria que marcam a rotina desta família.