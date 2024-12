Guillaume Lalung partilha momento íntimo com Rita Pereira e o recém-nascido: «Situação atual»

Guillaume Lalung, companheiro de Rita Pereira, recorreu à sua conta pessoal no Instagram para partilhar um registo íntimo e genuíno da nova fase que a família está a viver após o nascimento do segundo filho. Numa série de fotografias publicadas, o casal surge em casa, com o bebé recém-nascido, evidenciando o lado mais realista e exaustivo da parentalidade.

Uma nova rotina familiar

Nas imagens partilhadas por Guillaume Lalung, tanto ele como Rita Pereira aparecem visivelmente cansados, refletindo o impacto que a chegada de um novo membro à família pode ter na rotina diária. A simplicidade e autenticidade das fotografias destacam-se num cenário doméstico descontraído, onde o foco é a intimidade familiar. Veja a publicação original, em baixo.

Na legenda da publicação, Guillaume Lalung escreveu:

“Current situation...”, que traduzido para português significa “Situação atual...”.

Embora breve, a legenda transmite a essência do momento vivido pelo casal: o desafio emocional e físico de cuidar de um recém-nascido, ao mesmo tempo que equilibram as restantes responsabilidades.

A publicação gerou de imediato inúmeras reações: «Família linda!», «Filhos são o melhor do mundo... felicidades!», «O melhor do mundo. Os filhos e dormir», entre outros comentários em que os seguidores fizeram questão de deixar expresso o seu amor.

Rita Pereira e o papel de mãe

Rita Pereira, uma das atrizes mais populares em Portugal, tem partilhado, ao longo dos anos, várias experiências relacionadas com a maternidade. Esta nova fase, marcada pelo nascimento do segundo filho, surge como mais uma oportunidade para a atriz mostrar o lado autêntico da sua vida pessoal, longe dos holofotes e com foco na família.