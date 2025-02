Guillaume Lalung partilha nova foto com a filha bebé e há um pormenor que não passa despercebido: «Só tu...»

Lowê, filha de Rita Pereira, já tem quase 3 meses: «Já só quer ver a vida»

Guillaume Lalung, namorado de Rita Pereira e pai dos filhos da atriz, Lonô, de 6 anos, e Lowê, de 3 meses, é muito mais do que um pai babado – é também uma personalidade cheia de humor. No Instagram, já habituou os seguidores a publicações divertidas, e a partilha do passado dia 12 de fevereiro não foi exceção.

O empresário publicou duas fotos ao lado da filha Lowê, mas, mais uma vez, não foi possível perceber com quem a bebé se parece. Isto porque Guillaume Lalung decidiu brincar com a situação e colocou uma foto sua sobre o rosto da filha. Na descrição, escreveu: «Quando dizem que ela é a cara do pai… alguma dúvida? Lowê 3 meses hoje. Isn’t she lovely?».

Mas houve ainda um pormenor que chamou a atenção: Guillaume Lalung foi ao detalhe e colocou também a sua cara no ecrã do seu relógio. Na caixa de comentários, podem ler-se reações como: «O pormenor no relógio», «Igual!! Incrível!!», «Realmente é a cara do pai», «Opah adorooo» e «Ahahhahaha».

