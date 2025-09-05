Quero é viver

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 13:53
«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes - TVI

Rita Pereira partilhou no Instagram um vídeo hilariante do filho, Lonô, a tocar flauta, prenda dos tios. O momento divertido vai arrancar gargalhadas aos fãs.

Rita Pereira, 43 anos, voltou a arrancar gargalhadas aos seguidores ao partilhar, no Instagram, um momento caricato do filho, Lonô.

No vídeo, que possivelmente já conquistou centenas de reações, pode ver-se a criança a tocar flauta — um presente oferecido pelos tios Tiago Careto e Bernardo Gonçalves. A forma divertida como Lonô experimenta o instrumento fez rir a mãe e, certamente, todos os fãs que assistiram à publicação.

Veja, em baixo, o vídeo de Lonô a tocar flauta que está a fazer rir a Internet.

 

Com o seu habitual sentido de humor, a atriz e influenciadora digital escreveu sobre o vídeo:

"Os tios ofereceram uma flauta. Obrigado Tiago Careto e Bernardo Gonçalves, mas isto não é amizade."

A partilha tem potencial para se tornar viral, e mais uma vez, esta mostra a autenticidade de Rita Pereira, que não perde uma oportunidade de mostrar momentos espontâneos e divertidos da vida em família.

A vida familiar da atriz e influenciadora digital 

Rita Pereira mantém uma relação com Guillaume Lalung, produtor musical francês, com quem tem um filho, Lonô, nascido em 2018, e Lowê, que nasceu em 2024. 

 

TVI: A casa de eleição da atriz Rita Pereira 

Rita Pereira é uma das atrizes e figuras públicas mais queridas e influentes de Portugal. Nascida a 13 de março de 1982, em Carcavelos, desde cedo mostrou interesse pelo mundo artístico, começando como modelo e apresentadora antes de se afirmar como atriz de televisão.

A ligação de Rita Pereira à TVI é longa e marcante, sendo considerada uma das grandes estrelas da estação. Em, 2004 – A revelação em “Morangos com Açúcar”. Rita Pereira tornou-se conhecida do grande público ao interpretar Soraia Rochinha, na segunda temporada de Morangos com Açúcar. A sua participação na série juvenil foi um verdadeiro trampolim para a carreira, tornando-a um rosto familiar e muito acarinhado.

Em 2005 – a primeira protagonista em “Doce Fugitiva”. Rapidamente a TVI apostou em Rita para papéis de maior destaque. Foi protagonista na novela Doce Fugitiva, ao lado de Rodrigo Menezes, consolidando o seu estatuto na ficção nacional.

De 2009 a 2011 – o sucesso de “Feitiço de Amor” e “Remédio Santo”. Rita brilhou em vários projetos de horário nobre, conquistando o público com personagens intensas e versáteis.

Em 2013 – o impacto em “Destinos Cruzados”. Mostrou uma faceta mais madura e consolidou a sua imagem como uma das principais atrizes da TVI. Em 2016 – “A Única Mulher” e a afirmação internacional. O papel de Luena na novela A Única Mulher foi um dos maiores sucessos da sua carreira. A trama abordava temáticas fortes e foi transmitida em diversos países, ampliando o reconhecimento da atriz.

Em 2018 – a “A Herdeira”. Protagonizou uma das novelas mais vistas da estação, reforçando o seu estatuto de estrela da ficção portuguesa. De 2020 até hoje – em “Quero é Viver” e outros projetos. Na novela Quero é Viver, Rita voltou a destacar-se numa personagem marcante, numa trama centrada no empoderamento feminino. Continua a ser presença assídua na ficção da TVI, mantendo uma relação de proximidade e confiança com a estação que a viu crescer.

 

Com mais de 20 anos de carreira, Rita Pereira é hoje um dos rostos mais emblemáticos da TVI e do panorama artístico nacional. Da rebelde Soraia em Morangos com Açúcar à mulher forte e versátil que vemos atualmente nas novelas de horário nobre, a atriz construiu um percurso sólido, conquistando o público com talento, autenticidade e paixão pelo que faz.

Em cima, espreite as galerias de fotografias da atriz, que preparámos para si.

