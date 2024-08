«Juro que não entendo»: Rita Pereira mostra-se indignada com comportamento de Guillaume Lalung

No passado dia 20 de agosto, Rita Pereira partilhou um vídeo no Instagram a recriar o comportamento que aos olhos da atriz, Guillaume Lalung tem na cozinha. No registo, podemos ver a atriz a ignorar por completo o tapete da cozinha. De esticado passou a estar todo embrulhado no chão, tal é a 'falta de atenção que lhe presta'.

Para complementar esta brincadeira, Rita Pereira escreveu na descrição:

«Eu juro que não entendooo!!! O @lal1 arruma, limpa, deixa tudo num brinco mas depois, os tapetes é isto. Porquê?! Como?! Não dá conta?! Não levanta os pés a andar?! Nunca percebeu em 3 anos que esta cozinha tinha um tapete?! Um TAPETE ESTICADO NO CHÃO!!! ESTICADO enquanto ele não passa…

Digam-me por favor, os vossos maridos, mulheres, pessoas que vivem convosco, também fazem isto?! Coloquei a questão esta manhã mas as respostas foram tantas e tão boas que preciso deixar isto no feed para sempre!!! E agora, para que todos possam ver as vossas opiniões, deixem aqui a resposta por favor».