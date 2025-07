Namorado de Rita Pereira, entreteve o filho 8 horas seguidas e só precisou disto

Programa em família: Guillaume Lalung surpreende ao partilhar uma alternativa criativa aos ecrãs: o filho Luan construiu a Torre dos Avengers com mais de 5 mil peças de LEGO.

Entreter as crianças: A atividade durou oito horas seguidas e destacou-se pelos benefícios para a memória, paciência e criatividade.

Entre música oldschool e diversão em família, a publicação conquistou os seguidores e gerou inúmeros comentários.

Guillaume Lalung, companheiro da atriz Rita Pereira, partilhou recentemente no Instagram uma sugestão criativa para entreter os mais pequenos sem recurso a ecrãs. O produtor publicou um vídeo onde mostra um momento passado com os filhos, em especial com Luan, que construiu a Torre dos Avengers da @lego, composta por 5201 peças.

Segundo Guillaume, a atividade durou cerca de oito horas ininterruptas e foi descrita como “brutal”, destacando os benefícios do exercício: “treina a memória, a paciência e a criatividade”. Na publicação, deixou ainda uma menção à ideia, que considerou excelente, agradecendo a @suit.pr.

No vídeo, ao som de música “bem oldschool”, Guillaume aproveitou para deixar um conselho divertido aos pais: “Comprem LEGO para os vossos filhos — garantem 8 horas de paz… e ainda ficam com uma obra de arte em casa!”

A partilha não passou despercebida e gerou várias reações por parte dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios e entusiasmo.

