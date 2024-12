O programa ideal de Rita Pereira com a família para terminar 2024 em grande

Foi no passado dia 29 de dezembro, a dois dias de terminar o ano de 2024, que Rita Pereira, Guillaume Lalung, Lonô e Lowê decidiram aproveitar um dia de qualidade em família. Para celebrar, escolheram desfrutar do sol de inverno e foram passear.

A família fez um almoço na Marina de Cascais e partilhou com os seguidores alguns momentos deste dia ensolarado. Rita Pereira, sempre atenta aos detalhes, partilhou um vídeo com o "outfit check" de todos, mostrando a boa disposição e o estilo único da sua família. Uma família repleta de estilo e muita felicidade. A acompanhar a partilha, pode-se ler: "It’s a family outfit of the day", que, em português, significa: "é o outfit do dia da família".

Veja a partilha da atriz, aqui:

Já, Guillaume Lalung partilhou várias fotografias do almoço em família. Ora veja:

Veja também: