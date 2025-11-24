«Parece que não a vê há 8 meses»: Longe, companheiro de Rita Pereira fica emocionado com vídeo da filha

Rita Pereira apanha namorado de surpresa com vídeo da filha.

Rita Pereira voltou a partilhar um momento ternurento da sua vida familiar e acabou por conquistar, mais uma vez, os seguidores. A atriz, que foi mãe pela segunda vez a 12 de novembro do ano passado, divulgou este sábado, 22 de novembro, a reação do namorado, Guillaume Lalung, a um vídeo da pequena Lowê, a filha mais nova do casal. Guillaume, que tem estado de férias longe da família, tem recebido frequentes atualizações de Rita Pereira sobre o dia a dia das crianças. Além de Lowê, o casal é ainda pai de Lonô, o primogénito, muito presente nas partilhas da atriz.

Nas redes sociais, Rita explicou como tudo aconteceu: “Enviei um vídeo da Lowê ao @lal1 que está de férias há 8 dias”, começou por contar. Logo de seguida, revelou a reação emocionada do namorado e pai da criança.

Num áudio enviado através do WhatsApp, Guillaume Lalung não conteve a surpresa ao ver a evolução da filha:
“Amor, a cara dela mudou, ela está… está mais bonita. Oh meu deus”, disse, completamente rendido à bebé, numa mensagem que rapidamente enterneceu os fãs da atriz.

Rita, divertida, acrescentou ainda: “Parece que não a vê há 8 meses 😂😂😂”, mostrando que a distância tem deixado Guillaume especialmente sensível.

A publicação rapidamente se encheu de comentários carinhosos, com muitos seguidores a concordarem com o pai: «Concordo com o pai da criança! Ahaha»; «Que amores!!»; «Está mais parecida com a mãe»; «Pai babadíssimo, tão bommmm»; «Os olhos são duas azeitoninhas, que linda! A miúda é um primor 😍»; «She is beautiful ❤️».

A espontaneidade das partilhas e o evidente carinho da família voltaram a conquistar o público, que não resistiu ao charme da pequena Lowê e à reação emocionada do pai.

