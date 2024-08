«Por favor, não me peças isso!»: Rita Pereira mostra companheiro à beira de um ataque de nervos

Rita Pereira partilhou com os seus seguidores um vídeo em que levava o seu filho às vacinas. Mas o que surpreendeu os fãs não foi a reação do pequeno Lonô de 5 anos, mas sim a do seu companheiro, Guillaume Lalung, que arrancou gargalhadas ao mostrar-se mais nervoso do que o próprio filho.

Na descrição da sua publicação, pode-se ler:

«Ontem à noite disse ao @lal1 que o Lonô ia levar as vacinas dos 5 anos e perguntei se podia vir comigo porque provavelmente teria de estar ao colo e eu com esta pança já não conseguia tão bem.

Respondeu: POR FAVOR, NÃO ME PEÇAS ISSO!!! 😏

Eu pedi, ele veio e eu fiz questão de registar o momento 🎥🤣🤣🤣

Agora quero saber qual dos pais é o “representante” do Guillaume na vossa família 😜

Mas no final do dia, o importante é que veio!!! ❤️»

«Não vai assistir ao parto, pois não?» perguntou uma das seguidores da atriz portuguesa em tom de brincadeira. Enquanto outra, no mesmo registo, questionou: «Como consegue fazer as tatuagens se tem pavor de uma simples picada?».

Nem a apresentadora da TVI, Maria Cerqueira Gomes, ficou indiferente à partilha e também reagiu: «Sou igual! Não consigo!».

De recordar que Rita Pereira está à espera do seu segundo filho com Guillaume Lalung.