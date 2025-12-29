Rita Pereira deixa o filho em lágrimas no seu dia de aniversário. O motivo é surpreendente

Rita Pereira, que dá vida à personagem Maria de Fátima na novela «Terra Forte» e é companheira de Guillaume Lalung, partilhou nas redes sociais um momento profundamente emotivo no dia em que o seu filho Lôno celebrou o sétimo aniversário.

Para assinalar a data de forma especial, a atriz e o companheiro decidiram acordar o menino com uma surpresa cheia de amor. Ao lado da família, e com a participação da irmã mais nova, Lowê, de apenas 2 anos, Lôno foi surpreendido logo pela manhã com um bolo e um peluche, num gesto simples, mas carregado de significado. O objetivo foi claro: começar o dia com carinho, união e afeto.

O momento tornou-se ainda mais especial quando toda a família se juntou para cantar os parabéns. Visivelmente emocionado, Lôno deixou transparecer a felicidade e a ternura do instante, numa reação espontânea que rapidamente conquistou quem assistiu ao vídeo partilhado por Rita Pereira.

Num dos instantes mais marcantes, Rita Pereira abraça o filho com força e emoção, dizendo em voz alta: «Parabéns, são 7 aninhos, meu amor». Um gesto simples, mas poderoso, que espelha a ligação profunda entre mãe e filho.

Mais do que uma celebração, este momento revelou a genuinidade e os valores da família, mostrando como as pequenas coisas da vida, vividas em conjunto, são as que mais marcam. Uma partilha que voltou a aproximar Rita Pereira do seu público, reforçando a imagem de uma mulher que valoriza o amor, a família e os momentos verdadeiramente importantes.