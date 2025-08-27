Rita Pereira encanta seguidores com abraço ternurento em família

Rita Pereira, de 43 anos, voltou a emocionar os fãs ao partilhar, no Instagram, um momento cheio de amor.

No vídeo, a atriz e influenciadora digital surge abraçada aos dois filhos, num gesto cúmplice e carregado de ternura, que rapidamente conquistou os seguidores. A publicação encheu-se de comentários elogiosos, com muitos fãs a destacarem a beleza e a união da família.

Veja, agora, o vídeo de Rita Pereira com os filhos, que está a emocionar as redes sociais.

A vida familiar de Rita Pereira

Rita Pereira é mãe de Lonô, fruto da relação com Guillaume Lalung, produtor francês com quem mantém uma relação há vários anos. O casal tem construído uma vida familiar sólida, baseada no amor, companheirismo e respeito mútuo.

Em 2024, a atriz surpreendeu os seguidores ao anunciar a chegada do segundo filho, reforçando a felicidade que vive nesta nova fase da maternidade. Sempre próxima do público, Rita Pereira partilha, com frequência, momentos do dia a dia em família, mostrando o lado mais carinhoso e descontraído da vida longe dos holofotes.