Rita Pereira mostra o quarto da filha, que surpreende com detalhes encantadores

Rita Pereira, a atriz de 42 anos que aguarda o nascimento do segundo filho , partilhou com os seguidores a decoração especial que escolheu para as paredes do quarto da filha, que está prestes a nascer.

A atriz optou por uma criação exclusiva e personalizada para o quarto da bebé. A artista Rita foi a responsável por transformar o espaço num sereno e encantador ‘fundo do mar’.

A pintora desenvolveu um mural maravilhoso, totalmente inspirado nas preferências e referências de Rita Pereira. A ideia foi criar um ambiente tranquilo e acolhedor, em tons pastel, onde a filha «entrasse e se sentisse bem e em paz, mas queria algo diferente, não aquele básico fundo do mar», revela a atriz.

Veja o resultado final:

Recorde-se que a artista está grávida de uma menina e que nunca conversa no «Dois às 10», revelou o susto que apanhou no início da gravidez:

