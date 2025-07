Rita Pereira sem palavras ao ver “tatuagem” do filho: a reação está a conquistar as redes sociais

No Dia do Pai, Rita Pereira declara-se a Guillaume Lalung e emociona a internet

Um momento de ternura e humor familiar marcou recentemente as redes sociais, protagonizado por Rita Pereira, o companheiro Guillaume Lalung e o filho de ambos, Lonô. A situação insólita, mas carregada de afecto, foi partilhada por Guillaume Lalung na sua conta oficial de Instagram, revelando uma pequena ‘partida’ feita à atriz.

No vídeo divulgado, é possível ver o companheiro de Rita Pereira a aplicar uma tatuagem temporária no pescoço de Lonô, de seis anos. A tatuagem, embora falsa, tem um significado especial: exibe o rosto de Rita Pereira acompanhado da palavra “beleza”. O companheiro da atriz também fez uma tatuagem em local inédito desta vez com a cara do padrinho de Lonô. O momento torna-se ainda mais divertido quando a atriz é surpreendida com o resultado e reage entre sorrisos, gargalhadas e um abraço ao filho. Ora veja:

Perante a cumplicidade evidente entre pai e filho, Rita Pereira não consegue conter o riso, juntando-se à boa disposição do momento. Na legenda do vídeo, Guillaume escreveu: “Tatuar alguém que amamos é eternizar o seu momento mais bonito…”, sublinhando o tom carinhoso e simbólico da brincadeira.

Além de Lonô, Rita Pereira e Guillaume Lalung são também pais de Lowê, uma menina com apenas oito meses. O casal tem vindo a partilhar com os seguidores momentos especiais da vida familiar, sempre com uma abordagem espontânea e descontraída.

Veja aqui mais um momento divertido e amoroso da família:

Este episódio, além de reforçar o laço entre os três, mostra mais uma vez a faceta bem-humorada e próxima que caracteriza a dinâmica da família.

