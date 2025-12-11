«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

Guillaume Lalung, ex-jogador de basquetebol e companheiro da atriz Rita Pereira, que interpreta Maria de Fátima na novela «Terra Forte», partilhou recentemente nas redes sociais um momento muito especial relacionado com o filho mais velho, Lonô.

O antigo atleta assistiu ao primeiro jogo de basquetebol do filho e não escondeu o orgulho e a emoção que sentiu ao ver a evolução de Lonô em apenas um ano. Guillaume descreveu o momento como um verdadeiro despertar de novas emoções, tanto como pai como ex-jogador: "Ontem assisti pela primeira vez a um jogo de basquetebol do meu filho Lonô… e foi também o primeiro jogo dele. Em apenas um ano, vi uma evolução incrível no seu jogo. A confiança, na forma como se move e como entende o desporto."

O pai orgulhoso aproveitou também para deixar uma homenagem ao treinador do filho, reconhecendo o impacto positivo que tem na vida das crianças: "Quero agradecer ao seu treinador, o Coach Miguel, que faz um trabalho excecional com as crianças. Ele ensina-lhes não só os fundamentos do basquetebol, mas também valores que realmente importam: disciplina, espírito competitivo, respeito, solidariedade e esforço."

Guillaume sublinhou ainda como esta experiência lhe permite redescobrir a paixão pelo desporto que sempre amou, agora de uma forma nova, acompanhando o crescimento e a aprendizagem do filho. "Como ex-jogador e como pai, descubro uma nova forma de viver este desporto que tanto amo. Obrigado, coach, por tudo o que transmites aos nossos filhos. A evolução deles é a prova de que lhes estás a ensinar o melhor dentro e fora do campo."

Este momento demonstra não só o orgulho de Guillaume Lalung como pai, mas também o papel essencial dos treinadores na formação de valores e competências que vão muito além do desporto.