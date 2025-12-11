«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 44min
«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar - TVI

Momento especial em família.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Guillaume Lalung, ex-jogador de basquetebol e companheiro da atriz Rita Pereira, que interpreta Maria de Fátima na novela «Terra Forte», partilhou recentemente nas redes sociais um momento muito especial relacionado com o filho mais velho, Lonô.

O antigo atleta assistiu ao primeiro jogo de basquetebol do filho e não escondeu o orgulho e a emoção que sentiu ao ver a evolução de Lonô em apenas um ano. Guillaume descreveu o momento como um verdadeiro despertar de novas emoções, tanto como pai como ex-jogador: "Ontem assisti pela primeira vez a um jogo de basquetebol do meu filho Lonô… e foi também o primeiro jogo dele. Em apenas um ano, vi uma evolução incrível no seu jogo. A confiança, na forma como se move e como entende o desporto."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Guillaume Lalung (@lal1)

O pai orgulhoso aproveitou também para deixar uma homenagem ao treinador do filho, reconhecendo o impacto positivo que tem na vida das crianças: "Quero agradecer ao seu treinador, o Coach Miguel, que faz um trabalho excecional com as crianças. Ele ensina-lhes não só os fundamentos do basquetebol, mas também valores que realmente importam: disciplina, espírito competitivo, respeito, solidariedade e esforço."

Guillaume sublinhou ainda como esta experiência lhe permite redescobrir a paixão pelo desporto que sempre amou, agora de uma forma nova, acompanhando o crescimento e a aprendizagem do filho. "Como ex-jogador e como pai, descubro uma nova forma de viver este desporto que tanto amo. Obrigado, coach, por tudo o que transmites aos nossos filhos. A evolução deles é a prova de que lhes estás a ensinar o melhor dentro e fora do campo."

Este momento demonstra não só o orgulho de Guillaume Lalung como pai, mas também o papel essencial dos treinadores na formação de valores e competências que vão muito além do desporto.

Mais Vistos

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Hoje
1

O amor não tem idade! Rosa Bela e Carlos Areia são a prova disso

sex, 14 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Com a filha à beira da morte, Rosa Maria ataca Maria de Fátima sem dó nem piedade

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas

Terra Forte
ter, 4 nov
4

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

ter, 9 dez
5

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

seg, 4 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Durante a operação, o coração de Flor deixa de bater

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar fazem as pazes?

A Protegida
Hoje

Casal da ficção da TVI deu o nó e contou com a presença de vários famosos

Festa é Festa
Hoje

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Hoje

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Babi vai meter o pai em tribunal?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Hoje

Filho de Pedro Lima emociona ao mostrar a sua nova namorada. E é uma atriz portuguesa

Hoje

«Nada acontece por acaso»: Atriz famosa aprendeu a maior lição da sua vida

Hoje

«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

Hoje

«Algumas pessoas passam, outras ficam para sempre»: Laura Figueiredo comove o país com tributo a Sara Carreira

Hoje

«Uma das notícias mais duras da minha vida»: Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto

Hoje
Mais Fora do Ecrã