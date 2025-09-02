Foi assim que Rita Pereira e o namorado Guillaume se conheceram. E a relação já dura há mais de uma década

  TVI Novelas
  Hoje às 11:08
Foi assim que Rita Pereira e o namorado Guillaume se conheceram. E a relação já dura há mais de uma década - TVI

Guillaume Lalung assinalou 11 anos de relação com Rita Pereira de uma forma muito especial, mostrando imagens desde os primórdios da relação.

Guillaume Lalung celebra 11 anos de amor com Rita Pereira com vídeos inéditos e declaração especial.

Guillaume Lalung assinalou 11 anos de relação com Rita Pereira de uma forma muito especial. O francês partilhou no Instagram um reels com imagens inéditas do casal, incluindo momentos marcantes como o nascimento dos filhos, viagens em família, férias românticas, danças divertidas e muitos beijos apaixonados.

Na descrição do vídeo, Guillaume deixou uma mensagem ternurenta com um toque de humor: «Lonô, Lowê, this is how I met your mother 11 years ago» — referindo-se aos dois filhos do casal, Lonô e Lowê. Ou seja, «Lonô, Lowê, isto é como eu conheci a vossa mãe há 11 anos».

As imagens mostram a cumplicidade e felicidade de Rita Pereira e Guillaume Lalung ao longo de mais de uma década de amor, desde momentos a dois até à vida em família. A partilha rapidamente conquistou milhares de reações e comentários dos seguidores, que elogiaram a união e a forma carinhosa como o casal vive a relação longe de polémicas.

«Que energia boa de casal! Sejam ainda mais felizes e por muitos mais anos. Acredito piamente que a amizade e a forma leve de viver a vida, tornam as relações muito mais bonitas e duradouras. Parabéns», comentou uma fã.

Veja aqui o vídeo:

 

 

Rita Pereira, de 43 anos, voltou a emocionar os fãs ao partilhar, no Instagram, um momento cheio de amor.

No vídeo, a atriz e influenciadora digital surge abraçada aos dois filhos, num gesto cúmplice e carregado de ternura, que rapidamente conquistou os seguidores. A publicação encheu-se de comentários elogiosos, com muitos fãs a destacarem a beleza e a união da família.

Veja, agora, o vídeo de Rita Pereira com os filhos, que está a emocionar as redes sociais.

 

A vida familiar de Rita Pereira

Rita Pereira é mãe de Lonô, fruto da relação com Guillaume Lalung, produtor francês com quem mantém uma relação há vários anos. O casal tem construído uma vida familiar sólida, baseada no amor, companheirismo e respeito mútuo.

Em 2024, a atriz surpreendeu os seguidores ao anunciar a chegada do segundo filho, reforçando a felicidade que vive nesta nova fase da maternidade. Sempre próxima do público, Rita Pereira partilha, com frequência, momentos do dia a dia em família, mostrando o lado mais carinhoso e descontraído da vida longe dos holofotes.

Em cima, espreite a galeria de fotografias da atriz que preparámos para si.

