Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Rita Pereira vive dia marcante e faz declaração comovente: «É um amor tão especial»

  • TVI Novelas
  • Há 59 min
Rita Pereira vive dia marcante e faz declaração comovente: «É um amor tão especial» - TVI

Os fãs ficaram comovidos com esta declaração de amor.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Rita Pereira viveu um dia particularmente emotivo no passado 13 de julho, ao celebrar o 15.º aniversário da sua cadela, Heyvi, uma companheira de longa data que ocupa um lugar muito especial na vida da atriz. A protagonista de «Terra Forte», onde interpreta a icónica Maria de Fátima, assinalou a data com uma festa surpresa e partilhou vários momentos nas redes sociais.

A comemoração rapidamente enterneceu os seguidores da atriz, não apenas pela decoração e pelo ambiente festivo, mas sobretudo pela forte ligação que une Rita Pereira e a sua fiel companheira de quatro patas.

Numa publicação carregada de emoção, a atriz recordou o percurso vivido ao lado de Heyvi e deixou uma mensagem que conquistou os fãs.

«A HEYVI faz hoje 15 anos. Dizem que 76 em humanos (mas acho que isto é um mito urbano 😅). Já vivemos tanta coisa juntas. Costumo dizer que ela tem mais vidas que um gato… se soubessem tudo o que já lhe aconteceu, as vezes todas que já se salvou e foi salva», escreveu.

Nos últimos anos, Heyvi enfrentou alguns desafios de saúde. E por isso houve uma frase da publicação que despertou a curiosidade dos seguidores. Rita Pereira revelou que, apesar de ter sido Heyvi quem precisou de ajuda em vários momentos da vida, também foi a sua companheira quem a salvou numa fase difícil.

«Mas um dia conto-vos como ela me salvou e talvez vos explique o nome dela 🥹», acrescentou a atriz, sem revelar mais pormenores sobre essa história.

A publicação terminou com uma declaração simples, mas carregada de significado: «Quem tem cães sabe. É um amor tão especial. Eu amo-a.»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rita Pereira (@hyndia)

As palavras de Rita Pereira rapidamente deram origem a uma onda de carinho nas redes sociais. Entre as dezenas de comentários, muitos seguidores deixaram mensagens de parabéns e aproveitaram para destacar o amor incondicional que existe entre os animais de estimação e as suas famílias.

«Morri com este post ❤️❤️❤️, parabéns Heyvi e a vocês, que são uns super pais de pet», escreveu uma seguidora. «Adoro! Parabéns Heyvi», comentou outra. Houve ainda quem desejasse muitos anos de vida à cadela: «És uma jovem, Heyvi, que idade linda! Que venham muitos mais anos de vida!»

Ao longo dos anos, Rita Pereira tem partilhado vários momentos ao lado de Heyvi, mostrando a importância que a cadela tem na sua vida. Agora, aos 15 anos, a companheira da atriz continua a receber todo o carinho da família e dos fãs, que acompanharam emocionados esta data tão especial.

Relacionados

Atriz de «A Madrasta» deixa escapar vídeo de bastidores e os fãs reagiram em força: «Hilariante»

Passaram-se 25 anos e continuam a provar porque são um dos casais mais bonitos de sempre

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre pista decisiva que pode provar a sua inocência

Mais Vistos

É filho de uma das pessoas mais famosas do mundo. E é vizinho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Ontem
1

Vem aí em «A Madrasta»: Xavier revela segredo chocante sobre a morte de Artur e acusa todos os presentes

A Madrasta
Hoje
2

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy diz ao pai que não é feliz com Flor

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre que Pedro teve um filho com outra mulher e pede-lhe explicações

A Madrasta
sex, 10 jul
4

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre pista decisiva que pode provar a sua inocência

A Madrasta
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima ultrapassa os limites e Susette ameaça-a

Terra Forte
qui, 9 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece a vingança e fica rendida a um homem misterioso

Terra Forte
Hoje

É filho de uma das pessoas mais famosas do mundo. E é vizinho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Ontem

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre pista decisiva que pode provar a sua inocência

A Madrasta
Hoje

Passaram-se 25 anos e continuam a provar porque são um dos casais mais bonitos de sempre

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rambo segue Maria de Fátima e prepara novo plano

Terra Forte
Hoje

Rita Pereira vive dia marcante e faz declaração comovente: «É um amor tão especial»

Hoje
FORA DO ECRÃ

«Cada riso, cada lágrima e cada sentimento»: José Raposo faz viagem ao passado com gesto comovente

Hoje

«A minha esposa e eu»: Inês Castel-Branco surpreende fãs com viagem e partilha encontro especial

Hoje

Rita Pereira vive dia marcante e faz declaração comovente: «É um amor tão especial»

Hoje

Atriz de «A Madrasta» deixa escapar vídeo de bastidores e os fãs reagiram em força: «Hilariante»

A Madrasta
Hoje

Passaram-se 25 anos e continuam a provar porque são um dos casais mais bonitos de sempre

A Protegida
Hoje

Agir partilha momento ternurento com a filha e é arrasado pelas críticas: “Não seria uma música que eu metesse a tocar para o meu filho”

Ontem
Mais Fora do Ecrã