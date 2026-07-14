Rita Pereira vive dia marcante e faz declaração comovente: «É um amor tão especial»

Rita Pereira viveu um dia particularmente emotivo no passado 13 de julho, ao celebrar o 15.º aniversário da sua cadela, Heyvi, uma companheira de longa data que ocupa um lugar muito especial na vida da atriz. A protagonista de «Terra Forte», onde interpreta a icónica Maria de Fátima, assinalou a data com uma festa surpresa e partilhou vários momentos nas redes sociais.

A comemoração rapidamente enterneceu os seguidores da atriz, não apenas pela decoração e pelo ambiente festivo, mas sobretudo pela forte ligação que une Rita Pereira e a sua fiel companheira de quatro patas.

Numa publicação carregada de emoção, a atriz recordou o percurso vivido ao lado de Heyvi e deixou uma mensagem que conquistou os fãs.

«A HEYVI faz hoje 15 anos. Dizem que 76 em humanos (mas acho que isto é um mito urbano 😅). Já vivemos tanta coisa juntas. Costumo dizer que ela tem mais vidas que um gato… se soubessem tudo o que já lhe aconteceu, as vezes todas que já se salvou e foi salva», escreveu.

Nos últimos anos, Heyvi enfrentou alguns desafios de saúde. E por isso houve uma frase da publicação que despertou a curiosidade dos seguidores. Rita Pereira revelou que, apesar de ter sido Heyvi quem precisou de ajuda em vários momentos da vida, também foi a sua companheira quem a salvou numa fase difícil.

«Mas um dia conto-vos como ela me salvou e talvez vos explique o nome dela 🥹», acrescentou a atriz, sem revelar mais pormenores sobre essa história.

A publicação terminou com uma declaração simples, mas carregada de significado: «Quem tem cães sabe. É um amor tão especial. Eu amo-a.»

As palavras de Rita Pereira rapidamente deram origem a uma onda de carinho nas redes sociais. Entre as dezenas de comentários, muitos seguidores deixaram mensagens de parabéns e aproveitaram para destacar o amor incondicional que existe entre os animais de estimação e as suas famílias.

«Morri com este post ❤️❤️❤️, parabéns Heyvi e a vocês, que são uns super pais de pet», escreveu uma seguidora. «Adoro! Parabéns Heyvi», comentou outra. Houve ainda quem desejasse muitos anos de vida à cadela: «És uma jovem, Heyvi, que idade linda! Que venham muitos mais anos de vida!»

Ao longo dos anos, Rita Pereira tem partilhado vários momentos ao lado de Heyvi, mostrando a importância que a cadela tem na sua vida. Agora, aos 15 anos, a companheira da atriz continua a receber todo o carinho da família e dos fãs, que acompanharam emocionados esta data tão especial.