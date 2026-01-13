Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 21min
O caos está instalado.

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) dá dinheiro a um miúdo para entregar o envelope que lhe estende, dizendo-lhe para o deixar com o segurança da casa. Segurança entrega a Maria de Fátima (Rita Pereira) um envelope que deixaram para ela na portaria. Maria de Fátima abre o envelope, que contém um papel a avisá-la que Flor (Benedita Pereira) está prestes a roubar-lhe Sammy (José Fidalgo). Maria de Fátima fica atónita.

Maria de Fátima encarrega Susette de descobrir nas câmaras de segurança quem deixou aquele envelope ali em casa. Susette assente a disfarçar incompreensão com a aflição da patroa. Susette sorri satisfeita por ter detonado a paz naquela casa.

De relembrar que Sammy e Maria de Fátima fizeram as pazes:

