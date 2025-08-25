Apresentadora da TVI reage ao vestido de Rita Pereira em data especial: "Fechem a internet"

Iva Domingues e Diogo Morgado: a dupla que brilhou na passadeira vermelha e somou elogios

«Quando te sentes...» Rita Pereira surpreende com confissão emocionante sobre o que está a viver na nova novela

Rita Pereira, 43 anos, não deixou passar em branco uma data muito especial. A atriz e influenciadora digital recorreu ao Instagram para assinalar o aniversário dos 11 anos de relação com Guillaume Lalung, 42 anos. A atriz decidiu partilhar uma série de fotografias que revelam tanto o lado romântico como a sua habitual ousadia.

Nas imagens, além dos momentos cúmplices ao lado do marido, Rita Pereira surpreendeu os seguidores com um vestido rosa acetinado que rapidamente se tornou o centro das atenções. A peça justa, elegante e sensual fez “explodir” a internet, conquistando milhares de gostos e comentários.

Entre as muitas reações, destacou-se a de Iva Domingues, que não resistiu a brincar com a ousadia da atriz e escreveu: “Fechem a internet”.

Veja a publicação original, em baixo.

Também outras figuras públicas se juntaram ao coro de elogios, como Marta Melro, Gisela João, Raquel Strada e Joana Seixas, que deixaram emojis de fogo e corações, demonstrando o impacto da publicação.

Com esta partilha, Rita Pereira voltou a mostrar porque continua a ser uma das personalidades mais influentes e admiradas do panorama nacional — seja pela carreira, pela autenticidade ou pela forma como celebra o amor.

TVI: A casa de eleição da atriz Rita Pereira

Rita Pereira é uma das atrizes e figuras públicas mais queridas e influentes de Portugal. Nascida a 13 de março de 1982, em Carcavelos, desde cedo mostrou interesse pelo mundo artístico, começando como modelo e apresentadora antes de se afirmar como atriz de televisão.

A ligação de Rita Pereira à TVI é longa e marcante, sendo considerada uma das grandes estrelas da estação.

2004 – A revelação em “Morangos com Açúcar” . Rita Pereira tornou-se conhecida do grande público ao interpretar Soraia Rochinha , na segunda temporada de Morangos com Açúcar. A sua participação na série juvenil foi um verdadeiro trampolim para a carreira, tornando-a um rosto familiar e muito acarinhado.

2005 – Primeira protagonista em “Doce Fugitiva”. Rapidamente a TVI apostou em Rita para papéis de maior destaque. Foi protagonista na novela Doce Fugitiva, ao lado de Rodrigo Menezes, consolidando o seu estatuto na ficção nacional.

2009 a 2011 – O sucesso de “Feitiço de Amor” e “Remédio Santo” . Rita brilhou em vários projetos de horário nobre, conquistando o público com personagens intensas e versáteis.

2013 – O impacto em “Destinos Cruzados” . Mostrou uma faceta mais madura e consolidou a sua imagem como uma das principais atrizes da TVI.

2016 – “A Única Mulher” e a afirmação internacional . O papel de Luena na novela A Única Mulher foi um dos maiores sucessos da sua carreira. A trama abordava temáticas fortes e foi transmitida em diversos países, ampliando o reconhecimento da atriz.

2018 – “A Herdeira” . Protagonizou uma das novelas mais vistas da estação, reforçando o seu estatuto de estrela da ficção portuguesa.

2020 até hoje – “Quero é Viver” e outros projetos. Na novela Quero é Viver, Rita voltou a destacar-se numa personagem marcante, numa trama centrada no empoderamento feminino. Continua a ser presença assídua na ficção da TVI, mantendo uma relação de proximidade e confiança com a estação que a viu crescer.

Recorde, no vídeo em baixo, a estreia de Rita Pereira na série juvenil "Morangos com Açúcar".

Para além da ficção

Rita Pereira é também apresentadora e já conduziu programas de entretenimento, como o Dança com as Estrelas, demonstrando versatilidade e carisma em direto.

Enquanto influenciadora digital, partilha diariamente momentos da sua vida pessoal e profissional no Instagram, onde soma milhões de seguidores. A sua autenticidade, energia e capacidade de se reinventar fazem dela uma das personalidades mais influentes em Portugal.

Vida pessoal

Rita Pereira mantém uma relação com Guillaume Lalung, produtor musical francês, com quem tem um filho, Lonô, nascido em 2018.

Com mais de 20 anos de carreira, Rita Pereira é hoje um dos rostos mais emblemáticos da TVI e do panorama artístico nacional. Da rebelde Soraia em Morangos com Açúcar à mulher forte e versátil que vemos atualmente nas novelas de horário nobre, a atriz construiu um percurso sólido, conquistando o público com talento, autenticidade e paixão pelo que faz.