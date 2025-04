Eis a grande novidade de Rita Pereira que vai mudar a vida para sempre: «Há espera deste dia há 4 anos»

Rita Pereira e Marta Melro têm novidades e os fãs não querem acreditar: «Épico»

Foi através de um vídeo nas stories do Instagram que Rita Pereira revelou a grande novidade: vai transformar por completo o seu jardim. Um desejo antigo, que finalmente vai ser concretizado.

«Uma novidade aqui em casa, estou literalmente há espera deste dia há 4 anos», começou por dizer, visivelmente feliz. A atriz confessou que, apesar de já ter tido oportunidade de avançar com este projeto antes, só agora conseguiu organizar-se para o fazer: «Claro que já poderia ter feito antes, mas só me consegui organizar agora.»

O objetivo? Criar um espaço exterior que remeta para os seus destinos de sonho: «Vou mudar o meu jardim todo. Eu sempre sonhei em ter um jardim em que eu entrasse e achasse que tivesse chegado a Bali ou à Tailândia, ou ao México», contou.

Para tornar este sonho realidade, Rita Pereira contratou uma empresa especializada em design de exteriores e está impressionada com a rapidez e qualidade do trabalho: «Contratei uma empresa incrível que me garantem que me fazem todo o meu jardim em 2 dias e eu estou chocada com o que eles já fizeram para aí há 4 horas».

