Rita Pereira faz partilha emocionante: «Chegou o vídeo mais pedido do mês»

Rita Pereira assume mudança inesperada: «Disse que não iria fazer»

Rita Pereira partilhou recentemente com os seus seguidores uma das mudanças mais significativas que fez na sua casa: a transformação completa do jardim, um projeto sonhado há anos e que finalmente se tornou realidade.

Foi no passado dia 22 de abril que a atriz revelou o início desta nova fase, explicando que este era um desejo antigo:

Estou literalmente à espera deste dia há 4 anos”, confessou.

Determinada a concretizar esta transformação, a atriz recorreu a uma empresa especializada em design de exteriores e mostrou-se surpreendida com a rapidez e eficiência dos profissionais:

Contratei uma empresa incrível que me garantiu que me fazia todo o meu jardim em dois dias. E eu estou chocada com o que já fizeram em apenas quatro horas”.

O resultado final foi partilhado com entusiasmo no dia 15 de maio, através de um vídeo publicado nas suas redes sociais, que os seguidores aguardavam com grande expectativa. Na descrição, Rita Pereira expressou toda a sua emoção:

Chegou o vídeo mais pedido do mês!!! O meu novo jardim tropical 🌴🌴🌴

Quando comprei esta casa, sempre visualizei um jardim tropical, mas tinha outras prioridades — decoração, pintura, isto, aquilo… e acabaram por passar anos. Nem sequer convidava muito os meus amigos porque não gostava do jardim.

Agora tudo mudou!!! E graças à @mulch_paisagismo 💚

Tudo foi simples, prático e eficaz, como eu gosto. Acreditam que fizeram isto tudo em 16 horas?! Um sonho!!! 🙌🏾

Estou totalmente apaixonada, com a sensação de que estou sempre de férias num país tropical e já a enviar convites de almoço aos amigos 😉

Obrigada pelo vosso profissionalismo, eficácia e simpatia.”

O novo jardim reflete a personalidade vibrante e alegre de Rita Pereira, combinando palmeiras exuberantes, verdejantes tropicais e um ambiente que convida ao relaxamento e à convivência.

Nos comentários, os fãs não esconderam o entusiasmo e elogiaram o resultado: “Lindooo”, “Uma verdadeira revolução, mas valeu a pena! Que lindo! 😍”, “Que lindo jardim!!! Nem vale a pena viajar, com esse belo jardim”.

Com esta renovação, Rita Pereira não só deu nova vida ao espaço exterior da sua casa, como mostrou mais uma vez a sua dedicação e paixão pelo detalhe — criando um ambiente que é, literalmente, um pedaço de férias dentro de casa.