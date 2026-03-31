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A superar uma situação marcante, irmã de Rita Pereira partilha testemunho: «Saio muito mais confiante»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 4min
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Foi em 2022 que Joana Pereira, irmã da atriz Rita Pereira, conhecida por dar vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte», viveu um momento marcante na sua vida ao sofrer um acidente com uma lareira de bioetanol, que lhe provocou várias queimaduras no corpo. O episódio teve um forte impacto, não só físico, mas também emocional, dando início a um longo processo de recuperação e adaptação.

Recentemente, através do Instagram, Joana Pereira voltou a partilhar uma nova etapa desse percurso, mostrando uma transformação significativa no seu corpo. As zonas afetadas pelas queimaduras surgem agora com tatuagens, numa escolha que simboliza não só mudança estética, mas também reconstrução da autoestima e aceitação pessoal.

Depois do acidente, Joana não só encontrou formas de se reinventar, como também decidiu criar um projeto com impacto social. Em 2023, lançou oficialmente a marca de swimwear C’est la Vie, que se distingue por uma forte componente de inclusão. A marca aposta em peças com design adaptável, pensadas para mulheres com cicatrizes ou marcas no corpo, permitindo-lhes sentirem-se mais confortáveis e confiantes na praia.

Esta segunda-feira, Joana partilhou ainda um vídeo motivador, dirigido a todas as pessoas que estão a passar por situações semelhantes. Num testemunho emotivo e inspirador, deixou uma mensagem de força e esperança:

« Quando as minhas tatuadoras vierem a Portugal, eu também vos aviso aqui. Quem está a passar por um processo em que não se sente como era com o corpo, acreditem, isto faz toda a diferença. Eu saí dali hoje novamente outra pessoa. Já estava, já era a mesma, mas noutra pele. Saio outra vez dali muito mais confiante e muito mais segura de mim. Acho que isto é importante passar às pessoas que estão a viver isto. Tenho acompanhado várias pessoas, vocês que eu estou a acompanhar, que estão todas num processo bastante inicial, mas vão chegar aqui. Garanto-vos que é ótimo. Portanto, não desistam. Há um caminho, é longo, é uma provação à nossa paciência e à nossa resiliência, mas no fim é incrível. É uma perceção da nossa força interior que é inabalável. No final deste processo todo, percebemos os melhorões que nós somos. É isto.»

O testemunho de Joana Pereira destaca não só a sua resiliência, mas também a forma como transformou uma experiência difícil numa oportunidade de inspirar outros. A sua mensagem reforça a importância da aceitação, da coragem e da confiança, mostrando que, mesmo após momentos difíceis, é possível reconstruir-se e encontrar uma nova forma de se sentir bem na própria pele.

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