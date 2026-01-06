Terra Forte

Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:38
Um momento inspirador.

Rita Pereira, que atualmente dá vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte», vive uma relação muito especial com a sua irmã, Joana Pereira, mais conhecida por Dju. Unidas por uma ligação profunda, as duas são frequentemente descritas como almas gémeas, partilhando tradições, cumplicidade e um carinho evidente, não só entre si, mas também com toda a família. 

Este ano, as irmãs celebraram a passagem de ano juntas, com toda a família, no Brasil, num cenário idílico à beira-mar. Vestidas de branco, na praia e com um fogo de artifício apaixonante a iluminar o céu, o momento ficou marcado pela serenidade, pela união e pelo simbolismo de um novo começo.

Joana Pereira partilhou o registo nas redes sociais, acompanhando uma fotografia marcante do final do ano com uma mensagem cheia de significado e sensibilidade: «✨2026✨ Que este novo ano chegue com menos pressa e mais presença… Que o que é leve e nos pertence fique e que o que pesa saiba ir. Que confiemos no tempo, saibamos que nem tudo precisa de ser resolvido agora e que acreditemos sempre, que o que é nosso a nós virá no momento certo! 🙌🏽 Muita saúde, muita luz, muita paz e muito amor».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Joana Pereira (@_dju___)

A publicação rapidamente se encheu de reações e comentários emocionados por parte dos seguidores, que não pouparam elogios à energia, à beleza e à ligação entre as duas irmãs. Entre as mensagens, destacam-se comentários como «Adoro o fogo de artifício da tua energia feminina nestes registos! Sê muito feliz!!», «Sempre fantástica, Ju. 👏 Feliz Ano Novo para toda a família. ❤️», «Amo amo mesmo o vosso amor uns pelos outros» e ainda «Esse vestiiiido🔥 se o meu marido um dia me pedir outra vez em casamento quero um assim😍», entre muitos outros.

Entre paisagens paradisíacas, palavras sentidas e uma ligação familiar evidente, Rita Pereira e Joana Pereira começaram 2026 rodeadas de amor, presença e união, reforçando a importância dos laços que verdadeiramente permanecem.

