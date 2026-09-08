Irmã de Rita Pereira já não é professora, mas continua ligada a uma profissão nobre

Joana Pereira, irmã da atriz Rita Pereira e carinhosamente tratada por “Dju” entre familiares e amigos, decidiu mudar de vida. Aos 37 anos, a professora do 1.º ciclo tomou uma das decisões mais difíceis da sua vida e deixou este ano de lecionar para abraçar um novo projeto profissional. Apesar da mudança, há algo que permanece: a ligação à educação.

Joana Pereira tem dividido o seu percurso entre a docência e o trabalho como influenciadora digital, utilizando frequentemente as redes sociais para falar sobre a sua paixão pelo ensino e os desafios da educação. Foi precisamente através das plataformas digitais que decidiu partilhar com os seguidores esta nova fase da sua vida.

A decisão de deixar a sala de aula não surgiu de forma repentina. Joana conta que tem vindo a refletir sobre o assunto «desde há uns anos» e que, este ano, decidiu finalmente avançar.

«Começo por vos dizer que tenho vindo, desde há uns anos para cá, a refletir muito e tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Este ano, decidi deixar de lecionar», revelou.

Uma mudança que não é fácil para quem sempre encontrou felicidade no contacto diário com os alunos. «Dizer isto custa-me, porque todos sabem o quão feliz sou diariamente a ir para a escola», confessou.

«Não estou a deixar a educação»

Apesar de abandonar a docência, Joana Pereira faz questão de esclarecer que não está a deixar para trás a área que marcou o seu percurso profissional. O objetivo é, agora, encontrar uma nova forma de contribuir para a educação e chegar a ainda mais crianças.

«Eu não estou a deixar a educação, estou a escolher uma forma diferente de estar ao serviço dela», explicou.

A professora acredita que esta mudança poderá permitir-lhe ampliar o impacto do seu trabalho. «Hoje em dia, tenho tido impacto em cada pequena turma que acompanho e que me calha a cada ano», afirmou.

Mas Joana quer ir mais longe. «Se eu conseguir chegar a quem lida com crianças, conseguirei chegar a muito mais crianças do que aquelas a que alguma vez chegaria na minha sala de aula», explicou.

Um novo desafio profissional

A decisão surge também depois de vários anos a ouvir sugestões de quem acompanha o seu trabalho. Entre as ideias que recebeu estão a criação de jogos, a escrita de livros para crianças e até a possibilidade de ensinar outros profissionais da área.

«Sempre me disseram que eu devia fazer jogos, que eu devia escrever livros para crianças, que eu devia ensinar outras pessoas da área e, principalmente, para todos os pais que me disseram ao longo destes anos que adorariam que eu fosse professora dos filhos deles», contou.

Agora, Joana Pereira decidiu ouvir esses incentivos e arriscar num novo caminho profissional, mantendo como prioridade a educação e a pedagogia.

A irmã de Rita Pereira reconhece que está a dar um passo arriscado, mas acredita que esta é a altura certa para experimentar algo diferente.

«Tenho consciência de que estou a arriscar, mas também sinto que este é o momento da minha vida em que posso fazê-lo. Estou mais madura, não tenho filhos, tenho liberdade para tentar, para falhar e para recomeçar», afirmou.

«Não estou a sair por não amar a profissão»

Joana Pereira deixou ainda claro que a mudança não acontece por estar cansada ou desencantada com a profissão de professora. Pelo contrário, continua a guardar uma enorme paixão pelo ensino.

«Também nunca me identifiquei com a ideia de que devia nascer, escolher um trabalho, exercê-lo por anos e morrer, não explorando outras oportunidades da vida», confessou.

E reforçou: «Não estou a sair por não amar a profissão, estou a sair porque sinto que preciso de fazer algo bonito e útil com aquilo que esta profissão me ensinou.»

O novo projeto permitirá, assim, que Joana continue ligada a uma área que considera fundamental, mas de uma forma diferente.

«Os meus novos projetos serão sempre em prol de vocês, da educação e da pedagogia que se coaduna com a ideia de que é possível aprender através do brincar», garantiu.