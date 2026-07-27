«Não conseguia parar de rir»: Irmã de Rita Pereira partilha momento único com a sobrinha Lowê

Joana Pereira, irmã de Rita Pereira, voltou a encantar os seguidores ao partilhar um momento de enorme ternura com a sobrinha mais nova, Lowê. Conhecida pela relação muito próxima que mantém com a atriz, Joana acompanha frequentemente os dois sobrinhos, Lonô e Lowê, frutos da relação de Rita Pereira com o basquetebolista e empresário francês Guillaume Lalung.

A cumplicidade entre tia e sobrinha ficou bem evidente num vídeo publicado nas redes sociais, onde Joana mostrou a forma divertida que encontrou para convencer a pequena Lowê a almoçar.

Na publicação, explicou como tudo aconteceu: «Um certo dia, a Lowê não queria almoçar! Chorava e abanava a cabeça para fugir da colher… E eis que lhe digo que vou contar uma história! De repente acontece isto… eu simplesmente não conseguia parar de me rir e não lhe dei almoço nenhum até que a história acabasse! Agora contamos sempre a mesma história, com diferentes animais! Nesta, esqueci-me do porquinho 🤦🏽‍♀️ e ela fica demais a fazê-lo! Um dia mostro-vos!! Mas acrescentei a pergunta à qual ela me responde, prontamente, que não 🤣, a corrida e a festa para dançar e ela, uma vez mais, surpreendeu-me! Esta miúda é a comédia.»

No vídeo, é possível ver Lowê completamente concentrada na história contada pela tia, respondendo aos desafios e imitando os diferentes animais com uma naturalidade que rapidamente conquistou os seguidores. A publicação não demorou a encher-se de comentários carinhosos. Entre as reações, destacou-se a do stylist e modelo Luís Borges, que escreveu simplesmente: «Que amor.»

Também os restantes seguidores fizeram questão de elogiar a pequena Lowê e o momento vivido entre as duas: «Coisa fofa», «Que bênção ❤️ tão linda», «Que fofura», «Que riqueza boa, tão fofinha», «QUE TERNURA, QUE AMOR» e ainda «Que amorosa menina. Parabéns, Rita! ❤️» foram apenas algumas das muitas mensagens deixadas na publicação.

Rita Pereira, atualmente no elenco da novela Terra Forte, onde interpreta Maria de Fátima, já revelou por diversas vezes a forte ligação que mantém com a irmã. Joana está frequentemente presente na vida dos sobrinhos e não esconde o carinho que sente por eles, partilhando, de vez em quando, momentos especiais que rapidamente conquistam milhares de pessoas.

Desta vez, foi a espontaneidade e o sentido de humor da pequena Lowê que roubaram completamente as atenções, provando, uma vez mais, que os momentos mais simples acabam muitas vezes por ser os mais especiais.