A profissão da irmã de Rita Pereira está a tocar muitas pessoas: «Chorei»

Joana Pereira, irmã da atriz Rita Pereira e carinhosamente tratada por “Dju” entre familiares e amigos, voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais com uma partilha particularmente emotiva. Aos 37 anos, a professora do 1.º ciclo divide o seu tempo entre a docência e o trabalho como influenciadora digital, utilizando frequentemente as suas plataformas para falar sobre a paixão pelo ensino e os desafios da educação.

Reconhecida pelo carinho e dedicação com que encara a profissão, Joana costuma abordar temas ligados ao sistema educativo e partilhar momentos do seu quotidiano na escola. Desta vez, decidiu assinalar o final do ano letivo com um vídeo que rapidamente emocionou os seguidores. Nas imagens, a professora surge a interagir com os alunos num ambiente descontraído e cheio de cumplicidade, evidenciando a relação especial que construiu com as crianças ao longo do ano. A publicação foi acompanhada por uma mensagem sentida.

«No último dia de aulas, quis guardar memórias 🤍 Depois de tantos jogos para aprender, chegou o momento de jogar para não esquecer! Aqui fica um bocadinho da Professora Dju, que brinca para ensinar, mas também para dar amor.»

O vídeo não demorou a gerar inúmeras reações nas redes sociais, com muitos internautas a destacarem a empatia e a proximidade da professora com os seus alunos.

Entre os comentários deixados pelos seguidores, multiplicaram-se as mensagens de carinho. «Opa, que fofos», escreveu uma utilizadora, enquanto outra confessou:

«Que maravilha de crianças. Posso ser tua aluna para o próximo ano letivo? Embora tenha 64 anos, ia adorar ter uma professora como tu. És maravilhosa em tudo o que fazes.»

Houve também quem se divertisse com alguns dos momentos partilhados no vídeo, comentando: «Uma cadeira por causa das sestas», «Chorei»Outros seguidores destacaram a ternura das respostas dadas pelas crianças e a forma como Joana vive a profissão.

Uma das mensagens mais emotivas sublinhou a importância dos professores na vida dos alunos: «Os professores que amam ensinar serão sempre amor.»

A publicação acabou por sensibilizar muitos seguidores, que elogiaram não só a dedicação de Joana Pereira ao ensino, mas também a forma genuína e afetuosa como se relaciona com os seus alunos. Mais do que ensinar matérias, a professora mostrou, uma vez mais, a importância da empatia e do carinho dentro da sala de aula.