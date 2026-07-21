Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A profissão da irmã de Rita Pereira está a tocar muitas pessoas: «Chorei»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 53min
A profissão da irmã de Rita Pereira está a tocar muitas pessoas: «Chorei» - TVI

Ninguém imaginava e as reações multiplicam-se.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Joana Pereira, irmã da atriz Rita Pereira e carinhosamente tratada por “Dju” entre familiares e amigos, voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais com uma partilha particularmente emotiva. Aos 37 anos, a professora do 1.º ciclo divide o seu tempo entre a docência e o trabalho como influenciadora digital, utilizando frequentemente as suas plataformas para falar sobre a paixão pelo ensino e os desafios da educação.

Reconhecida pelo carinho e dedicação com que encara a profissão, Joana costuma abordar temas ligados ao sistema educativo e partilhar momentos do seu quotidiano na escola. Desta vez, decidiu assinalar o final do ano letivo com um vídeo que rapidamente emocionou os seguidores. Nas imagens, a professora surge a interagir com os alunos num ambiente descontraído e cheio de cumplicidade, evidenciando a relação especial que construiu com as crianças ao longo do ano. A publicação foi acompanhada por uma mensagem sentida.

«No último dia de aulas, quis guardar memórias 🤍 Depois de tantos jogos para aprender, chegou o momento de jogar para não esquecer! Aqui fica um bocadinho da Professora Dju, que brinca para ensinar, mas também para dar amor.»

O vídeo não demorou a gerar inúmeras reações nas redes sociais, com muitos internautas a destacarem a empatia e a proximidade da professora com os seus alunos.

Entre os comentários deixados pelos seguidores, multiplicaram-se as mensagens de carinho. «Opa, que fofos», escreveu uma utilizadora, enquanto outra confessou:

«Que maravilha de crianças. Posso ser tua aluna para o próximo ano letivo? Embora tenha 64 anos, ia adorar ter uma professora como tu. És maravilhosa em tudo o que fazes.»

Houve também quem se divertisse com alguns dos momentos partilhados no vídeo, comentando: «Uma cadeira por causa das sestas», «Chorei»Outros seguidores destacaram a ternura das respostas dadas pelas crianças e a forma como Joana vive a profissão.

Uma das mensagens mais emotivas sublinhou a importância dos professores na vida dos alunos: «Os professores que amam ensinar serão sempre amor.»

A publicação acabou por sensibilizar muitos seguidores, que elogiaram não só a dedicação de Joana Pereira ao ensino, mas também a forma genuína e afetuosa como se relaciona com os seus alunos. Mais do que ensinar matérias, a professora mostrou, uma vez mais, a importância da empatia e do carinho dentro da sala de aula.

Relacionados

Poucos sabem, mas o filho de Jorge Jesus é um dos grandes amigos de ator da TVI. E até têm um negócio em comum

Vem aí em «Terra Forte»: Flor receia perder António para sempre

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima prepara plano que pode destruir os Terra Forte

Mais Vistos

Vem aí em «A Madrasta»: Pedro descobre segredo de Xavier

A Madrasta
Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Débora está disposta a fazer mal a Sammy para mantê-lo longe da verdade

Terra Forte
qui, 9 jul
2

Poucos sabem, mas o filho de Jorge Jesus é um dos grandes amigos de ator da TVI. E até têm um negócio em comum

Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima prepara plano que pode destruir os Terra Forte

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Flor receia perder António para sempre

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descobre da pior maneira que António e Débora têm uma relação

Terra Forte
sex, 26 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Não consigo explicar»: Sara Prata recorda o dia que mudou a sua vida para sempre

Hoje

«Ainda oiço a tua primeira respiração»: famosa atriz deixa-se levar pela emoção ao recordar o filho bebé

A Madrasta
Hoje

«Ele a dar-lhe com o espanhol»: Maria Botelho Moniz reage ao vídeo do filho e os fãs derreteram com tanta ternura

Hoje

Poucos sabem, mas o filho de Jorge Jesus é um dos grandes amigos de ator da TVI. E até têm um negócio em comum

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima prepara plano que pode destruir os Terra Forte

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Madrasta»: Felícia prepara plano contra Diana

A Madrasta
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Não consigo explicar»: Sara Prata recorda o dia que mudou a sua vida para sempre

Hoje

«Ainda oiço a tua primeira respiração»: famosa atriz deixa-se levar pela emoção ao recordar o filho em bebé

A Madrasta
Hoje

«Ele a dar-lhe com o espanhol»: Maria Botelho Moniz reage ao vídeo do filho e os fãs derreteram com tanta ternura

Hoje

A profissão da irmã de Rita Pereira está a tocar muitas pessoas: «Chorei»

Hoje

«A conversa mais dura e bonita que tive até hoje»: Com apenas quatro anos, filho de famosa atriz enfrenta dura doença

Hoje

Poucos sabem, mas o filho de Jorge Jesus é um dos grandes amigos de ator da TVI. E até têm um negócio em comum

Hoje
Mais Fora do Ecrã