Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Sempre muito próxima da família, Rita Pereira, que atualmente dá vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte», voltou a mostrar o seu lado mais afetuoso e cúmplice nas redes sociais. A atriz da TVI partilhou recentemente um momento divertido das gravações, que decidiu dedicar à irmã, Joana Pereira, com quem mantém uma relação de grande proximidade.

Na legenda da publicação, Rita Pereira escreveu: “Dedicada à minha irmã que passa a vida a dizer isto cada vez que ouve este erro”, referindo-se a uma cena em que a sua personagem, Maria de Fátima, fala com um “empregado” sobre comida. O momento, captado durante as filmagens, gerou risos entre os fãs pela forma espontânea e natural com que a atriz interpretou a situação.

A irmã, Joana Pereira, não deixou o gesto sem resposta e comentou de forma carinhosa: “Eu estava a ver e pensei logo nisso. Amo-te muito”. A troca de mensagens entre as duas irmãs encantou os seguidores, que encheram a publicação de elogios e corações.

Rita e Joana Pereira são conhecidas pela forte ligação familiar que mantêm ao longo dos anos. Joana, a mais velha, é profissional de comunicação e gestão, e tem sido um pilar constante na vida da atriz. Apesar de se manter mais discreta mediaticamente, Joana é presença frequente nas redes sociais de Rita, onde se evidenciam momentos de cumplicidade, apoio e humor.

