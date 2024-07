Rita Pereira rendida à madrinha do filho: «Que me ajuda muito e torna a minha vida melhor»

Rita Pereira recorreu às redes sociais, esta quarta-feira ( 24 de julho de 2024), para falar sobre um episódio que aconteceu na noite anterior entre ela e o filho Lonô.

A atriz teve um dia intenso de trabalho, quando achava que ia para casa, os planos alteraram-se: «Ontem estive a filmar todo o dia, achava que depois ia direta para casa mas como saí mais cedo do que o esperado e um grupo de amigas estava a jantar, liguei à minha irmã para ver se ficava com o Lonô umas horinhas. Ela prontamente disse que sim. Deu-lhe jantar, banho e deitou-o enquanto eu relaxava no @acosta_byolivier».

Depois do jantar, a artista foi buscar Lonô: «Fui buscá-lo já eram 23h. Já estava a dormir (óbvio) portanto veio ao colo da mãe. Fiquei por uns minutos a pensar: tadinho do meu filho, agora vai todo desconfortável no carro até casa, estou a interromper-lhe o soninho…»

Mas, o pensamento mudou rapidamente: «Mas na verdade este pensamento durou mesmo só uns minutos, logo a seguir tive um flashback das vezes que o meu pai me levava ao colo, a dormir ou eu a fingir que estava a dormir, da casa dos meus avós para o carro, do carro para a minha cama, e eu adorava aquele colinho e recordo-me até hoje que nunca me afectou em nada».

«Hoje, enquanto o levava para a escola perguntei-lhe: lembraste que a a mamã ontem te foi buscar a casa da Didi?! A resposta foi não 😉 Ótimo, missão cumprida com sucesso», revelou.

Por fim, Rita Pereira fez um agradecimento especial à madrinha do menino, que na realidade é a sua irmã (Joana Pereira): «Obrigada @_dju___ por seres mesmo uma madrinha incrível e uma irmã presente que me ajuda muito e torna a minha vida melhor 🤎 Hoje ficas com ele outra vez?! 😂 AMO-TEEE!!!»

Recorde-se que Rita e Joana são umas irmãs muito unidas: