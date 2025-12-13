Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima comove António ao mostrar que sempre quis o bem de Flor

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) entra para tomar o pequeno-almoço, estando arranjada de uma maneira muito simples que o habitual. Todos a aplaudem pelo seu ato heroico de ter salvado Flor (Benedita Pereira), Maria de Fátima sorri enternecida. Todos expressam a Maria de Fátima que ela provou gostar mesmo de Flor a sério ao salvá-la da morte. Maria de Fátima diz a António (João Catarré) ficar feliz por os ter feito perceberem que nunca quis mal a Flor, e desmistificou a ideia de alguma vez ter querido ficar com o lugar dela na família.

Maria de Fátima diz a António que o que fez também serve para que todos percebam ser impossível a ideia de ter sido ela quem empurrou Flor do cruzeiro, António assente. Maria de Fátima pergunta por Sammy (José Fidalgo), António nega saber dele.

Recorde-se que este salvamento veio na melhor altura para Maria de Fátima, pois estava a ser acusada de vários possíveis crimes: