Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) acusa Maria de Fátima (Rita Pereira) de andar a fingir estar feliz com o regresso de Flor (Benedita Pereira), quando na realidade está cheia de ciúmes dela. Maria de Fátima alerta-o ser inútil ele estar a tentar desvirtuar a conversa porque só pretende saber o que se passa entre ele e Flor.

Maria de Fátima assume ter receio que o casamento deles acabe por causa de Flor e Sammy admite que foi visitar Flor ao hospital porque ficou em pânico com a ideia de a perder novamente.

Sammy decide dizer a Maria de Fátima que sempre foi apaixonado por Flor, dizendo que o casamento deles somente aconteceu por ambos estarem carentes com a sua perda. Maria de Fátima diz-lhe arrasada que da sua parte isso não é verdade por ter gostado dele desde a primeira vez que o viu, recriminando-o por afinal nunca ter percebido isso. Maria de Fátima vai-se embora magoada, deixando Sammy constrangido.

Recorde-se que Sammy e Flor já se envolveram sexualmente: