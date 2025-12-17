Terra Forte

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 47min
Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor - TVI

Como será a reação de Maria de Fátima? Fará um escândalo?

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) acusa Maria de Fátima (Rita Pereira) de andar a fingir estar feliz com o regresso de Flor (Benedita Pereira), quando na realidade está cheia de ciúmes dela. Maria de Fátima alerta-o ser inútil ele estar a tentar desvirtuar a conversa porque só pretende saber o que se passa entre ele e Flor.

Maria de Fátima assume ter receio que o casamento deles acabe por causa de Flor e Sammy admite que foi visitar Flor ao hospital porque ficou em pânico com a ideia de a perder novamente.

Sammy decide dizer a Maria de Fátima que sempre foi apaixonado por Flor, dizendo que o casamento deles somente aconteceu por ambos estarem carentes com a sua perda. Maria de Fátima diz-lhe arrasada que da sua parte isso não é verdade por ter gostado dele desde a primeira vez que o viu, recriminando-o por afinal nunca ter percebido isso. Maria de Fátima vai-se embora magoada, deixando Sammy constrangido.

Recorde-se que Sammy e Flor já se envolveram sexualmente:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Cobra descai-se a Sammy

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima está uma mulher diferente e procura o perdão de Deus

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: António pede explicações a Sammy

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Cobra ataca Maria de Fátima sem piedade

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Ontem
1

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

qui, 18 set
2

«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

seg, 15 dez
3

Tony Carreira completa 61 anos. Recorde alguns dos seus maiores sucessos!

30 dez 2024
4

Toda a gente anda a transformar as TV em lareiras para os jantares de Natal. E é tão fácil

Ontem
5

«Foi assustador»: Matilde Reymão vive momento de tensão que nunca irá esquecer

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

A Protegida
Hoje

«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

Ontem

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Ontem

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Ontem

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
Ontem

«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

Ontem

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Ontem

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Ontem

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Ontem
Mais Fora do Ecrã