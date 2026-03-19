Vem aí em «Terra Forte»: Jogo perigoso! Maria de Fátima faz tudo para não perder Caio

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) nunca ter percebido por que Adelaide se foi embora, acabando por morrer num acidente de autocarro. Maria de Fátima diz que felizmente a vida encarregou-se de lhe dar outra família e ficar como dona de tudo dos Terra Forte. Sammy disfarça a sua tensão.

Maria de Fátima pede desculpa a Caio (Bruno Cabrerizo) pelas coisas que lhe disse, argumentando andar a passar por muitos problemas pessoais. Maria de Fátima senta-se em cima de Caio a dizer querer provar-lhe que continua a precisar muito dele. Caio não lhe resiste.

Recorde-se que Caio estava disposto a fazer tudo por Maria de Fátima: