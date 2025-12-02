Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima revela chantagem de Vivi e mostra alívio pela sua morte

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 45min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima revela chantagem de Vivi e mostra alívio pela sua morte - TVI

Ela não consegue esconder a sua maldade, nem perante o marido.

Em «Terra Forte»,  Maria de Fátima (Rita Pereira) admite a Sammy (José Fidalgo) que Vivi (Sofia Nicholson) a andava a chantagear a dizer que ela fazia desvios de dinheiro da empresa, e não quis avançar contra ela por não querer estragar a sua reputação, dizendo que o destino se encarregou de fazer justiça com o acidente que ela teve, vincando não ter nenhuma participação nisso.

Maria de Fátima diz a Sammy não ter receio que a polícia a investigue por não ter tido nenhuma participação no acidente de Vivi. Maria de Fátima tenta beijar Sammy, que a afasta a dizer não estar com vontade de estar com ela. Maria de Fátima fica a sorrir satisfeita com a morte de Vivi.

Recorde-se a última conversa de Maria de Fátima e Vivi:

