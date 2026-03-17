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Vem aí «Terra Forte»: Beijo inesperado sela reconciliação após ameaça explosiva de Maria de Fátima

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  • Hoje às 10:00
Vem aí «Terra Forte»: Beijo inesperado sela reconciliação após ameaça explosiva de Maria de Fátima - TVI

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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) confronta Maria de Fátima (Rita Pereira) , acusando-a de esconder algo ao impedir Dudu (Tomás Taborda) de fazer o teste de paternidade, e ameaça repetir o exame com o filho para descobrir a verdade. Maria de Fátima reage imediatamente, avisando que problemas sérios surgirão caso ele insista nessa ideia.

A tensão aumenta quando Maria de Fátima ameaça expor o envolvimento de Sammy com Flor (Benedita Pereira) , acusando-o de colocar a própria honra em causa, especialmente depois da traição com a irmã. Perante esta situação delicada e lembrando-se das palavras de Álvaro sobre manter o jogo do lado dela para descobrir toda a verdade, Sammy decide pedir desculpa a Maria de Fátima, reconhecendo que ela tem razão.

Sem perder tempo, Maria de Fátima aproveita o momento para selar a reconciliação com Sammy, beijando-o, e ele corresponde, deixando claro que, mesmo entre mentiras e manipulações, a tensão entre os dois continua intensa e envolvente.

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