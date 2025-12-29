Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:38
Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque - TVI

Uma chamada muda o rumo da história.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) mostra-se aliviada quando António (João Catarré) afirma acreditar que não foi ela quem quis colocar o retrato de Flor na Açoreana, depois de ter percebido o quanto ela ama a irmã, sobretudo após a ter salvo na praia.

Para assinalar o momento, Sammy (José Fidalgo)  propõe um brinde, celebrando o regresso de Maria de Fátima a casa. Ainda assim, Maria de Fátima lança um olhar desconfiado a Rosa Maria, recusando acreditar que tenha sido ela a interferir para que Sammy lhe pedisse desculpa. Susette e Leumi observam a situação com ar desconfiado, percebendo que há algo mal resolvido no ar.

Mais tarde, Maria de Fátima fica visivelmente tensa quando Cobra (Ricardo Burgos) a acusa de ter regressado a casa por ainda amar Sammy. Cobra vai mais longe e afirma já não acreditar que Maria de Fátima tenha sentimentos verdadeiros por ele, mas acaba por se calar quando ela lhe recorda que é graças a ela que ele leva uma vida de abastança.

Pensativo, Cobra afasta-se e faz uma chamada misteriosa, dizendo apenas que precisa de falar com alguém, deixando antever que poderá estar a preparar algo.

Relembre-se que cobra já pressionou Maria de Fátima a deixar Sammy:

Relacionados

Vem aí «A Protegida»: Desaparecimento inesperado de JD provoca tensão máxima

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Terra Forte

Rita Pereira deixa o filho em lágrimas no seu dia de aniversário. O motivo é surpreendente

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Rosinha e Dudu em risco, António prepara golpe inesperado

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Marcus perde a cabeça e deixa os filhos fora de casa

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Flor acorda e o plano de Maria de Fátima vai por água abaixo

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Glória foge em lágrimas depois de ser desmascarada

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Desesperado, Álvaro recorre a Rosa Maria para 'salvar' Glória

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

Hoje
1

Pedro Bianchi Prata

seg, 20 out
2

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Hoje
3

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Ontem
4

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
seg, 8 set
5

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

sáb, 22 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque

Terra Forte
Hoje

Amor à Prova: Nova novela da TVI estreia dia 5 de janeiro

Hoje

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Hoje

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

sex, 26 dez

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Ontem

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Hoje

O que se passa com Inês Aires Pereira? Atriz revela marca misteriosa

Hoje

Portugal une-se para que surjam boas notícias sobre Ruy de Carvalho

Hoje

«Tenho andado desaparecida»: Fernanda Serrano explica afastamento com mensagem emocionante

A Protegida
Hoje

Falta pouco! Descubra quando nasce a neta de Helena Isabel

Hoje

Ana Guiomar surpreende ao passear com alguém especial num dos locais mais visitados deste Natal

Hoje
Mais Fora do Ecrã