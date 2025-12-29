Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) mostra-se aliviada quando António (João Catarré) afirma acreditar que não foi ela quem quis colocar o retrato de Flor na Açoreana, depois de ter percebido o quanto ela ama a irmã, sobretudo após a ter salvo na praia.
Para assinalar o momento, Sammy (José Fidalgo) propõe um brinde, celebrando o regresso de Maria de Fátima a casa. Ainda assim, Maria de Fátima lança um olhar desconfiado a Rosa Maria, recusando acreditar que tenha sido ela a interferir para que Sammy lhe pedisse desculpa. Susette e Leumi observam a situação com ar desconfiado, percebendo que há algo mal resolvido no ar.
Mais tarde, Maria de Fátima fica visivelmente tensa quando Cobra (Ricardo Burgos) a acusa de ter regressado a casa por ainda amar Sammy. Cobra vai mais longe e afirma já não acreditar que Maria de Fátima tenha sentimentos verdadeiros por ele, mas acaba por se calar quando ela lhe recorda que é graças a ela que ele leva uma vida de abastança.
Pensativo, Cobra afasta-se e faz uma chamada misteriosa, dizendo apenas que precisa de falar com alguém, deixando antever que poderá estar a preparar algo.
