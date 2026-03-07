Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:10
Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo - TVI

Algo está muito errado...

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) entra no quarto e confronta Maria de Fátima (Rita Pereira), visivelmente confuso com o seu comportamento descontrolado. Abalada, Maria de Fátima recusa explicar o motivo que a leva a comer de forma compulsiva, deixando Dudu cada vez mais preocupado.

Entretanto, Dani (Camy Ribau) também estranha a atitude da amiga, percebendo que algo não está bem, embora Maria de Fátima continue a fechar-se em silêncio. A tensão cresce quando Sammy (José Fidalgo) segue para o quarto, enquanto Dudu recebe uma chamada misteriosa de Rosinha, que promete trazer novas revelações.

Relembre-se que a vida de Maria de Fátima está a complicar-se:

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico tem alta hospital e pode ir para casa

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

Terra Forte

Terra Forte: De arma na mão, Rufino quer a verdade a bem ou a mal

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima muda de ideias e oferece a casa a Flor?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rufino vai em busca de Marcus… e tem uma arma

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Kadu convence os irmãos de que Vivi pode estar viva

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Maria de Fátima declara-se a Cobra: «Estou preparada para largar o Sammy e ficar contigo»

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Vem aí «Terra Forte»: Revelação arrepiante deixa Rosinha e Magui em choque

Terra Forte
Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Terra Forte
sex, 13 fev
2

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

ter, 3 mar
3

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Terra Forte
Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se

Terra Forte
qui, 12 fev
5

Sensual, Olívia Ortiz posa em lingerie: «Um arraso»

Queridos Papás
12 set 2023
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz

Amor à Prova
qui, 5 mar

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Terra Forte
Ontem

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Ontem

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Amor à Prova
Ontem

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Ontem
FORA DO ECRÃ

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Ontem

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
Ontem

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Ontem

Marta Melro emociona com declaração de amor inesperada: «A cola e o colo que tudo une»

qui, 5 mar

Sara Barradas mostra casa nova e Rita Pereira descobre coincidência inesperada

qui, 5 mar

Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

qui, 5 mar
Mais Fora do Ecrã