Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) entra no quarto e confronta Maria de Fátima (Rita Pereira), visivelmente confuso com o seu comportamento descontrolado. Abalada, Maria de Fátima recusa explicar o motivo que a leva a comer de forma compulsiva, deixando Dudu cada vez mais preocupado.

Entretanto, Dani (Camy Ribau) também estranha a atitude da amiga, percebendo que algo não está bem, embora Maria de Fátima continue a fechar-se em silêncio. A tensão cresce quando Sammy (José Fidalgo) segue para o quarto, enquanto Dudu recebe uma chamada misteriosa de Rosinha, que promete trazer novas revelações.

Relembre-se que a vida de Maria de Fátima está a complicar-se: