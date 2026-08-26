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Vem aí «Terra Forte»: Dani descobre toda a verdade sobre Maria de Fátima e não esconde a revolta

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 48min
Vem aí «Terra Forte»: Dani descobre toda a verdade sobre Maria de Fátima e não esconde a revolta - TVI

Dani fica em choque.

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Dani (Camy Ribau) admite a Sammy (José Fidalgo) que sabia dos planos de Dudu (Tomás Taborda) para fugir. A jovem assume que, se estivesse na mesma situação e soubesse que lhe restava pouco tempo de vida, teria feito o mesmo. Sammy fica muito irritado com a filha e sai.

Entretanto, Maria de Fátima (Rita Pereira) questiona Dani sobre se ela se preparava para a desmascarar perante Sammy.

Maria de Fátima afirma saber que a filha decidiu não a denunciar por considerar que ela seria a melhor hipótese para Dudu sobreviver. Dani, por sua vez, exige que a mãe lhe explique por que razão decidiu regressar disfarçada. Dani não esconde a revolta e diz a Maria de Fátima que não consegue acreditar que tenha tido coragem de voltar depois de todo o mal que fez à família. A mãe justifica as suas decisões, argumentando que tudo o que fez foi a pensar nos filhos.

Dani olha-a de forma cética. Maria de Fátima explica então à filha que vivia numa “prisão dourada” ao lado do homem que a ajudou a fugir.

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