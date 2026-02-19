Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima acusa Flor de conspiração para destruir a sua reputação

  • Há 2h e 14min
Será que Sammy vai acreditar?

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) insiste junto de Sammy (José Fidalgo) que Flor (Benedita Pereira) está a orquestrar um plano para a denegrir, alegando que terá manipulado Rufino para inventar acusações com o objetivo de manchar a sua reputação. Sammy mantém-se cauteloso e afirma que precisa de provas concretas antes de acreditar nas suas palavras.

Frustrada e cada vez mais irritada, Maria de Fátima reage com impaciência, deixando escapar a tensão que tenta controlar.

Relembre-se que a relação de Maria de Fátima e Rosinha está por um fio: 

 

