Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em desespero ao saber que Flor nunca perdeu a memória

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:26
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em desespero ao saber que Flor nunca perdeu a memória - TVI

Ela está aflita com as consequências de tudo aquilo.

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) que Flor (Benedita Pereira) lhe confirmou que Rosinha (Francisca Salgado) é mesmo sua filha. Maria de Fátima olha-o tensa.

Maria de Fátima diz a Sammy achar que Flor inventou aquela história de Rosinha ser filha dele para o fazer deixá-la, sendo aquela uma forma da família se vingar de ela ter metido Flor a trabalhar lá em casa como sua empregada. Sammy olha-a nada convencido disso.

Maria de Fátima diz a Sammy não fazer sentido que Flor diga que Rosinha é filha dele quando nem sequer se recorda do seu passado. Estaca atónita por Sammy dizer que Flor mentiu sobre a sua amnésia.

Sammy diz a Maria de Fátima que foi acusado por António de ter engravidado Flor para a forçar a casar-se com ele, e depois fez o mesmo com ela. Sammy refere que, no entanto, já tomou a decisão de assumir Rosinha oficialmente como sua filha, contando que ela também já sabe de tudo. Maria de Fátima esboça ar tenso.

Maria de Fátima insiste com Sammy para não acreditar naquela manobra de Flor, achando que ela está a inventar tudo aquilo para a atacar. Sammy diz acreditar que Rosinha possa mesmo ser sua filha por sentir muita afinidade com ela. Maria de Fátima está aflita com as consequências de tudo aquilo.

Recorde-se que tudo isto foi descoberto, após Flor começar a trabalhar como empregada na mansão:

