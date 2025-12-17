Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 44min
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor - TVI

O jantar romântico que virou interrogatório.

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) pede a Moreira que marque um jantar romântico para ela e Sammy, negando que haja algum motivo especial para isso. Durante o encontro, Maria de Fátima explica a Sammy (José Fidalgo) que marcou o jantar porque ambos têm pouco tempo de qualidade juntos.

A dada altura, Maria de Fátima confronta o marido e pergunta-lhe o que pensa sobre o regresso de Flor (Benedita Pereira). Sammy desculpa-se, explicando que ficou feliz com o regresso de Flor, tanto quanto Maria de Fátima e Rosa Maria.

Apesar da tentativa de justificação, Maria de Fátima insiste em saber o que Sammy sente por Flor, mencionando que sabe que ele a foi ver ao hospital. Sammy argumenta que a visita a Flor teve apenas a ver com um processo profissional. Maria de Fátima, já irritada, insiste que ele lhe diga claramente o que sente por Flor.

Reveja uma das últimas discussões de Maria de Fátima e Sammy: 

 

