Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) está a conversar com uma rapariga no chat do Sugarworld quando é interrompido por Sammy (José Fidalgo), que bate à porta, deixando-o visivelmente contrariado. Surpreendido, Álvaro ouve o filho pedir para ficar ali caso tenha de sair de casa.

Sammy revela que está a pensar sair de casa para reconquistar Flor (Benedita Pereira). Álvaro questiona-o sobre o que mudou, e Sammy explica que o choque de quase ter perdido Flor novamente no acidente na praia fez-lhe perceber que a ama incondicionalmente. Confessa ainda que já se envolveu com ela e, por isso, percebeu que Flor também gosta dele. Sammy acrescenta que tem a certeza de que o envolvimento foi genuíno e que desconfia que Flor poderá estar a fingir a sua amnésia.

Mais tarde, Rosa Maria (Custódia Gallego) chega ao local, constrangida por ver Sammy ali, e diz a Álvaro que precisam de falar sobre ele. Explica que sente que o casamento de Flor com António (João Catarré) está cada vez mais em perigo. Álvaro revela que a situação é ainda mais grave do que Rosa Maria imagina, contando que Sammy e Flor já se envolveram.

Sammy esclarece a ambos que não forçou Flor a nada, e que o que tiveram foi apenas furtuito. Reitera que, por mais que Flor negue, percebeu que ela continua a amá-lo. Com esta convicção, decide deixar Maria de Fátima para lutar pelo amor de Flor.

Estará António a perder a esperança?