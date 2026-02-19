Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Maria de Fátima (Rita Pereira) encara Sammy (José Fidalgo) com evidente tensão quando este insiste em saber o que Rufino (Vitor Norte) descobriu de tão grave sobre o seu processo de adoção. Sammy garante que apenas a quer ajudar e lembra-lhe que já a livrou de um problema sério envolvendo Marcus (Vitor Hugo).

Determinando a obter respostas, Sammy reforça que sabe que Flor (Benedita Pereira) a procurou depois da visita de Rufino. Maria de Fátima admite o encontro, mas desvaloriza a situação, afirmando que Flor apenas tentou intimidá-la e que não possui qualquer prova concreta contra si.

A vida de Maria de Fátima está a complicar-se: