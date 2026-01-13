Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima filma Sammy e Flor a envolverem-se

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 11min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima filma Sammy e Flor a envolverem-se - TVI

A verdade já está à vista de todos.

Em «Terra Forte», Sammy levanta-se da cama e sai sorrateiramente. Maria de Fátima (Rita Pereira), que fingia dormir, abre os olhos. Relê o papel a avisá-la de Flor (Benedita Pereira) querer roubar-lhe Sammy (José Fidalgo), esboçando ar furioso.

Flor acorda sobressaltada com Sammy à sua frente, esboçando ar confuso por ele lhe dizer que não sabia a que horas devia aparecer ali no quarto dela. Flor diz ser muito arriscado estarem ali juntos, mas Sammy ignora e beija-a com paixão. Flor corresponde. Maria de Fátima filma-os juntos na cama a envolverem-se.

Recorde-se que Maria de Fátima tinha feito um aviso a Sammy:

