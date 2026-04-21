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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: É oficial! Maria de Fátima já não é dona da Açoreana

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 28min
Vem aí em «Terra Forte»: É oficial! Maria de Fátima já não é dona da Açoreana - TVI

Ela já não tem nada da empresa. Mas, Flor não é a única dona.

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Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) assina resoluta os papéis do acordo de dividir todos os bens com Flor (Benedita Pereira), Sammy (José Fidalgo), Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda), como combinou com Álvaro (José Wallenstein), que a olha surpreendido.

Álvaro diz a Maria de Fátima que podiam fazer um jantar para celebrar aquele acordo, mas Maria de Fátima anui de sorriso amarelo, a disfarçar a Beto que está a fazer aquilo para se livrar de todos encargos que tem na vida.

Álvaro despede-se de Marilene e Flor fica intrigada por o ver na empresa.

De relembrar que tudo isto foi ideia de Armando:

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