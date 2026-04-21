Vem aí em «Terra Forte»: É oficial! Maria de Fátima já não é dona da Açoreana

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) assina resoluta os papéis do acordo de dividir todos os bens com Flor (Benedita Pereira), Sammy (José Fidalgo), Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda), como combinou com Álvaro (José Wallenstein), que a olha surpreendido.

Álvaro diz a Maria de Fátima que podiam fazer um jantar para celebrar aquele acordo, mas Maria de Fátima anui de sorriso amarelo, a disfarçar a Beto que está a fazer aquilo para se livrar de todos encargos que tem na vida.

Álvaro despede-se de Marilene e Flor fica intrigada por o ver na empresa.

De relembrar que tudo isto foi ideia de Armando: