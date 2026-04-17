Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) tenta ripostar a Álvaro (José Wallenstein)que ele deve ter manipulado o teste, mas Álvaro adverte que ela sabe que os resultados darão sempre negativo, querendo proteger o filho e os netos por ela ter engravido de outro homem. Ela afirma saber que ele está a fazer aquilo por uma questão financeira, perguntando-lhe quanto pretende para que Sammy (José Fidalgo) e os filhos nunca descubram a verdade.

Álvaro fica incrédulo por ela continuar sem admitir que os seus filhos são de Manuel (António Capelo), com esta a disfarçar não querer pôr em risco o seu casamento. Álvaro acusa-a de estar com medo de que Flor se recorde que pode ter sido ela que a lançou para o mar no cruzeiro. Encurralada, Maria de Fátima tenta disfarçar e diz ser descabida a ideia de ter tentado matar Flor, salientando que não seria por isso que Sammy ficaria com ela. Álvaro objeta que ela ficou logo grávida para o prender, mas ela corta a dizer ir fazer o que ele lhe pediu, dividindo tudo com Flor e a sua metade será dividida entre Sammy e os filhos.

Maria de Fátima diz a Álvaro que até será melhor para ela libertar-se do fardo da gestão da Açoreana passando a pasta para Flor e para os seus filhos. Ela questiona-o se aceita aquele acordo e ele assente que sim.

Recorde-se que Maria de Fátima tentou cancelar este teste: