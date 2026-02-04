Rita Pereira faz pedido urgente: «Está desaparecido»

Rita Pereira recorreu às redes sociais para pedir ajuda urgente no reencontro com o seu cão, Kai, que está desaparecido desde o final da manhã. A atriz lançou um apelo emocionado a todos os que se movimentam na zona da linha, na esperança de o localizar o mais rapidamente possível.

No story que partilhou, Rita explica que o Kai está desaparecido desde as 10h e especifica as áreas onde poderá estar: São Pedro do Estoril, Parede e Carcavelos. A artista pede, assim, a quem o possa ver nessas zonas que esteja atento e que entre em contacto.

«Se alguém o encontrar na zona de São Pedro do Estoril, Parede, Carcavelos, por favor enviem mensagem», lê-se no apelo, dirigido aos seguidores. A partilha rapidamente gerou preocupação e apoio, com muitos fãs a disseminarem a informação para aumentar as hipóteses de o cão ser encontrado.

