Rita Pereira viveu situação de extrema urgência. Mas, um milagre aconteceu

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 6min
Rita Pereira viveu situação de extrema urgência. Mas, um milagre aconteceu - TVI

A atriz partilhou tudo nas redes sociais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Rita Pereira respira de alívio e partilhou a grande notícia com os seguidores: o seu cão Kai já apareceu! Depois de um apelo urgente lançado durante a manhã, no qual pedia ajuda para encontrar o companheiro de quatro patas desaparecido desde as 10h na zona de São Pedro do Estoril, Parede e Carcavelos, a atriz confirmou que ele foi localizado graças à disseminação da informação nas redes sociais.

Num story carregado de emoção e gratidão, Rita escreve em maiúsculas: “JÁ APARECEU!!!! Obrigada a todos pela ajuda!!!!!!”. A artista reconhece o poder das redes sociais nestes momentos, confessando que, embora possam ser “horríveis em muitas situações”, também funcionam como “uma mais valia em outras”.

“Ele foi mesmo encontrado graças à partilha. MUITO OBRIGADA”, acrescentou, dirigindo um agradecimento especial a todos os que disseminaram o alerta e estiveram atentos nas zonas indicadas. O que começou como um pedido de angústia transformou-se rapidamente num final feliz, com o Kai de volta ao colo da dona.

Recorde que Rita Pereira dá, atualmente, vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte»:

 

Relacionados

«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira

Isto é o que ainda não sabe: Rita Pereira mostra como grava a novela sem sair de Portugal

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?»

“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria

«Primeiro presente»: Com apenas 2 anos, filha de Rita pereira recebe presente inesquecível este Natal

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
7 nov 2025
2

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confessa a Rosinha que pode ter sido vítima de um crime e pede-lhe ajuda

Terra Forte
30 out 2025
3

Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy

Terra Forte
Hoje
4

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev
5

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Ontem

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Ontem

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Hoje

Rita Pereira viveu situação de extrema urgência. Mas, um milagre aconteceu

Hoje

De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

Hoje

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Hoje

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Hoje

O casamento deles 'fez correr muita tinta', hoje esperam um filho

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã