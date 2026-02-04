Rita Pereira viveu situação de extrema urgência. Mas, um milagre aconteceu

Rita Pereira respira de alívio e partilhou a grande notícia com os seguidores: o seu cão Kai já apareceu! Depois de um apelo urgente lançado durante a manhã, no qual pedia ajuda para encontrar o companheiro de quatro patas desaparecido desde as 10h na zona de São Pedro do Estoril, Parede e Carcavelos, a atriz confirmou que ele foi localizado graças à disseminação da informação nas redes sociais.

Num story carregado de emoção e gratidão, Rita escreve em maiúsculas: “JÁ APARECEU!!!! Obrigada a todos pela ajuda!!!!!!”. A artista reconhece o poder das redes sociais nestes momentos, confessando que, embora possam ser “horríveis em muitas situações”, também funcionam como “uma mais valia em outras”.

“Ele foi mesmo encontrado graças à partilha. MUITO OBRIGADA”, acrescentou, dirigindo um agradecimento especial a todos os que disseminaram o alerta e estiveram atentos nas zonas indicadas. O que começou como um pedido de angústia transformou-se rapidamente num final feliz, com o Kai de volta ao colo da dona.

Recorde que Rita Pereira dá, atualmente, vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte»: