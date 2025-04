«A criançada tem toda um fascínio com...»: eis o vídeo viral de Rita Pereira com o filho, que está a deixar todos ao rubro

Cinco meses após ser mãe, Rita Pereira deslumbra em lingerie

Rita Pereira partilhou um momento irresistível com o filho Lonô, que está a encantar os seguidores nas redes sociais. Num vídeo publicado recentemente, a atriz e o pequeno aparecem a dançar cheios de energia e alegria ao som da música «APT.», de Bruno Mars e Rosé, num verdadeiro momento de diversão em família.

No vídeo, pode ver-se Lonô radiante, a acompanhar a mãe com entusiasmo e passos de dança espontâneos, enquanto Rita, bem-disposta como sempre, se diverte ao máximo ao lado do filho, demonstrando a cumplicidade única que os une.

Na descrição, a atriz escreveu:

«O Lonô adora esta música e pediu para fazermos o #aptchallenge

PS - Os outfits iguais são da @mi.ka.love».

O matching outfit entre mãe e filho — descontraído e cheio de estilo — ajudou a tornar o momento ainda mais especial e digno de partilha.

Os comentários dos seguidores não se fizeram esperar, e rapidamente a publicação foi inundada de elogios e partilhas de experiências semelhantes: «A criançada tem toda um fascínio com essa música! Já a minha filhota quis que o tema do bolo de aniversário fosse essa música», «Maravilhososssssss!», «Que fofos, a minha filhota também adora com 2 anos e meio», «Uauauaua super top top, amei! Parecem irmãos e são», «Aqui em casa passa-se o mesmo».

Este vídeo é mais um exemplo da forma autêntica com que Rita Pereira partilha momentos do seu dia a dia enquanto mãe. Veja o vídeo que ficou viral:

