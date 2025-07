«Alguém se identifica?»: Rita Pereira mostra o que realmente acontece com crianças na praia

Rita Pereira partilhou um momento divertido da sua ida à praia com os filhos, Lonô e Lowê , mostrando o lado real da maternidade.

A atriz brincou com a ideia de que a praia é um local de descanso , ao relatar que passou duas horas com os filhos em cima de si.

A publicação no Instagram gerou identificação entre os seguidores, que elogiaram a sinceridade e humor com que Rita retratou a experiência.

Rita Pereira recorreu à sua conta oficial de Instagram na manhã desta terça-feira, 22 de julho, para partilhar com os seus seguidores um momento bem-humorado da sua vida familiar. A atriz publicou um vídeo que resume a sua mais recente ida à praia na companhia dos dois filhos: Lonô, de seis anos, e Lowê, de apenas oito meses.

Nas imagens partilhadas, é possível ver os dois irmãos a brincarem alegremente entre si e também com a mãe, numa tarde passada no areal. "Ontem fui à praia com os 2", escreveu Rita Pereira na legenda da publicação, que rapidamente gerou reações nas redes sociais.

A atriz aproveitou ainda para ironizar sobre a dificuldade em conseguir descansar, especialmente quando se trata de cuidar de duas crianças em simultâneo. Numa nota bem-disposta, partilhou com os seguidores: "Ah e tal porque a praia relaxa e ainda apanhas um bronze. Claro!!! Se não tiveres durante 2 horas os 2 filhos em cima de ti só porque sim".

Rita concluiu com uma mensagem afetuosa, sublinhando a intensidade do momento vivido com os filhos: "É muito amor. Alguém se identifica?!", questionou, dirigindo-se a outros pais que certamente reconhecem o cenário descrito.

A publicação rapidamente gerou empatia entre os fãs, que se identificaram com o lado mais realista — e caótico — da parentalidade, mesmo em situações tradicionalmente vistas como relaxantes, como um dia de praia.

