Rita Pereira assume mudança inesperada: «Disse que não iria fazer»

Rita Pereira encantou os seus seguidores ao partilhar, no passado dia 12 de maio, um vídeo amoroso da filha bebé. A atriz partilhou um conjunto de momentos ternurentos da filha Lowê, que acaba de completar seis meses de vida.

No vídeo, vê-se apenas a cabecinha da bebé, com o cabelo apanhado em vários penteados divertidos e criativos: carrapitos, totós, tranças, pompons e lacinhos, todos cheios de charme. O cabelo da pequena escapa com graciosidade dos elásticos, formando caracóis espetados, numa imagem que derrete corações.

Na descrição da publicação, Rita Pereira assumiu com humor que mudou de ideias desde que foi mãe de uma menina:

6 Meses de muitos “puxinhos”, lacinhos, pompons, tranças, antenas, tótós e todas as coisas que disse que não iria fazer se tivesse uma menina 🙄🤷🏽‍♀️😂 Mas não resisto porque esta gordinha é fofa demais 🤎".

A publicação rapidamente conquistou os seguidores — e também várias figuras públicas — que deixaram mensagens cheias de carinho: Joana Pereira, irmã da atriz: «A nossa perfeitinha que dá vontade de guardar numa caixinha! 🤍👧🏽», Fernanda Serrano: «Muitos dias destes, coisa mais fofa da Tia Nanda 😍😍😍», Yolanda Tati: «'Puxinhos' é a palavra da minha infância 🥹🎀 VAI, XUBRINHA», Sara Barradas: «Ahahhaha pois é 😂❤️».

Com esta partilha, Rita Pereira mostrou uma vez mais o seu lado mais descontraído e humano, revelando o encanto e as surpresas que a maternidade lhe tem trazido.