«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Esta quarta-feira, dia 12, é um dia especial na vida da atriz Rita Pereira, que celebra o primeiro aniversário da filha Lowê, fruto da relação com o empresário Guillaume Lalung. Para assinalar a data, Rita Pereira partilhou nas redes sociais imagens inéditas da bebé, emocionando seguidores e fãs.

A atriz compilou várias fotografias e vídeos, começando pelo momento do parto e seguindo até ao primeiro dia da filha em casa. Entre os registos, destacam-se também momentos em família, onde Lowê surge em interação com o irmão, Lonô, filho mais velho de Rita. Estes momentos mostram a alegria e cumplicidade familiar, reforçando a ligação entre os irmãos e os pais.

Na legenda do vídeo, Rita Pereira escreveu com emoção: "Mas é que é mesmo essa frase: Já?! Já faz 1 ano? Yap!! Esta miúda já faz 1 ano", transmitindo o misto de surpresa e felicidade que caracteriza este marco na vida familiar.

A publicação rapidamente encheu-se de mensagens de carinho. Na caixa de comentários, amigos, colegas e seguidores deixaram parabéns à pequena Lowê, destacando a forma como o crescimento da bebé tem sido acompanhado e celebrado pelos fãs da atriz: «Parabéns Lindona ❤️Que sejas sempre mto feliz»; «Parabéns à princesa 🎉»; «Como assim já um ano ? Parabéns ❤️❤️❤️» entre muitos outros.

Este momento marca não só o primeiro ano de vida de Lowê, mas também celebra a família de Rita Pereira e Guillaume Lalung, que partilham com os seguidores os instantes mais especiais e íntimos da vida em família, revelando o lado mais pessoal e humano da atriz, além do seu percurso profissional.