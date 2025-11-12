Terra Forte

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 54min
«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas - TVI

Rita Pereira derrete seguidores com vídeo emocionante

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Esta quarta-feira, dia 12, é um dia especial na vida da atriz Rita Pereira, que celebra o primeiro aniversário da filha Lowê, fruto da relação com o empresário Guillaume Lalung. Para assinalar a data, Rita Pereira partilhou nas redes sociais imagens inéditas da bebé, emocionando seguidores e fãs.

A atriz compilou várias fotografias e vídeos, começando pelo momento do parto e seguindo até ao primeiro dia da filha em casa. Entre os registos, destacam-se também momentos em família, onde Lowê surge em interação com o irmão, Lonô, filho mais velho de Rita. Estes momentos mostram a alegria e cumplicidade familiar, reforçando a ligação entre os irmãos e os pais.

Na legenda do vídeo, Rita Pereira escreveu com emoção: "Mas é que é mesmo essa frase: Já?! Já faz 1 ano? Yap!! Esta miúda já faz 1 ano", transmitindo o misto de surpresa e felicidade que caracteriza este marco na vida familiar.

A publicação rapidamente encheu-se de mensagens de carinho. Na caixa de comentários, amigos, colegas e seguidores deixaram parabéns à pequena Lowê, destacando a forma como o crescimento da bebé tem sido acompanhado e celebrado pelos fãs da atriz: «Parabéns Lindona ❤️Que sejas sempre mto feliz»; «Parabéns à princesa 🎉»; «Como assim já um ano ? Parabéns ❤️❤️❤️» entre muitos outros.

Este momento marca não só o primeiro ano de vida de Lowê, mas também celebra a família de Rita Pereira e Guillaume Lalung, que partilham com os seguidores os instantes mais especiais e íntimos da vida em família, revelando o lado mais pessoal e humano da atriz, além do seu percurso profissional.

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

É uma das jovens atrizes mais bonitas e talentosas de Portugal. E, está a deixar o público rendido

Manuel Marques faz sério comunicado: «Para evitar especulações»

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor enfrenta Maria de Fátima e exige justiça na partilha da herança

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Terra Forte
Hoje

Flor chantageia Rosinha: «Fico aqui a lutar pelo que é nosso que acabares com o Dudu»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosa Maria intimida Álvaro e deixa-o melindrado

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosinha quer ver Flor morta para atingir outros objetivos?

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

seg, 10 nov
1

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

seg, 21 jul
2

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

Hoje
3

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

A Protegida
dom, 26 out
4

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

A Protegida
Hoje
5

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

seg, 10 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

A Protegida
Hoje

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
Hoje

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Terra Forte
Hoje

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
Hoje

"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador

Hoje

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Terra Forte
Hoje

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
Hoje

«O teu marido tem muita sorte»: Jessica Athayde vive experiência especial

Hoje

Último episódio de 'Ninguém Como Tu': A resposta a «Quem matou o António?» já faz 20 anos

Hoje
Mais Fora do Ecrã