O vídeo da filha bebé de Rita Pereira é o mais amoroso que vai ver hoje: «Ela ainda não sabe mas, vai amá-lo de volta»

Esta segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, Rita Pereira partilhou, nas redes sociais, um momento de cumplicidade entre a filha Lowê e Kai, um dos animais da família.

No vídeo é possível ver a menina a brincar no ginásio de bebés e Kai aos seus pés a brincar com ela:

Na legenda, a atriz revelou: «Quando eu estava grávida da Lowê e me deitava no sofá, o Kai vinha pousar a cabeça na minha barriga. Percebi logo que quando ela nascesse ele seria o seu guardião».

«Ele ama-a. Ela ainda não sabe mas, vai amá-lo de volta», rematou em jeito de conclusão.

Recorde-se que Lowê nasceu a 12 de novembro de 2024 e é a segunda filha em comum de Rita Pereira com Guillaume Lalung. Lonô já tem seis anos de idade.